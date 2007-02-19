نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار و سایر مجامع معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، محسن خلیلی ، منوچهر اقبالی ، جمال الدین رازقی جهرمی، حسین سلاح ورزی و جمشید بصیری به عنوان نمایندگان این کانون در شورای عالی کار حضور خواهند داشت.

کانون عالی کارفرمایان ایران همچنین امیر دادخواه، محمدرضا سروش ، ولی الله داوود آبادی ، محمد مروج حسینی و محمد علی ناصری را به عنوان نمایندگان این نهاد در شورای عالی تامین اجتماعی معرفی کرده است.

ابوالحسن خلیلی ، محمد هادی گنجی و پرویز شریفی نیز از سوی کانون عالی کارفرمایان ایران برای حضور در ستاد بن معرفی شده اند.

کانون عالی کارفرمایان ایران داریوش قائمی را نیز برای نظارت بر تامین اجتماعی تعیین و معرفی کرده است.