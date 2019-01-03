محمدرضا رضوان‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اساتید پیمانی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: مجموعا اساتیدی که به عنوان «مشروط» قبل از سال ۹۰ یا بعد از سال ۹۲ به تعبیری، وارد سیستم پیام نور شدند ۸۹۲ نفر بودند.

وی ادامه داد: «مشروط» به این معنی که دانشگاه پیام نور در آن دوره، دو خلاف مرتکب شده بود اول اینکه تعدادی را بدون طرح در هیئت اجرایی جذب در دانشگاه، با عنوان های جدیدی مانند همین «پیمانی مشروط» پذیرفته بود به این معنی که رئیس دانشگاه تشخیص داده بود این افراد عضو هیئت علمی شوند مشروط براینکه فرایند جذب را طی کنند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم خاطرنشان کرد: ما اصلا در آیین نامه استخدامی عنوانی به عنوان «پیمانی مشروط» نداریم. عنوان های ما، پیمانی، رسمی آزمایشی، و رسمی قطعی است. دانشگاه پیام نور تعدادی را هم به عنوان دستیار علمی پذیرش کرده بود که با هم ۸۹۲ نفر شده بود.

وی افزود:از تعداد ۸۹۲ نفر ۷۱۷ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۱۷۵ نفر دارای مدرک دکتری بودند تا کنون تعدادی از این افراد تعیین تکلیف شده و هیات علمی شده اند، تعدادی قانع شدند که شرایط عضویت هیئت علمی را ندارند و حکم دستیارآموزشی دریافت کرده و در سیستم کارمندی مشغول فعالیت هستند، پرونده برخی ناقص بوده که درحال دریافت مجوز هیات امنا هستند.

رضوان‌طلب افزود: برخی همسویی با ماموریت دانشگاه پیام نور نداشتند و برخی توسط هیئت اجرایی جذب شده بوند که خود وجاهت قانونی نداشته و با حکم رئیس وقت دانشگاه در سال ۹۲ تشکیل شده بود که تمام این ها در حال رسیدگی و پالایش است.

وی ادامه داد: برای برخی از افرادی که ماموریت آنها با دانشگاه پیام نور همسویی نداشت رایزنی هایی صورت گرفته تا به دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل شوند.

رضوان‌طلب تاکیدکرد: حکم تمام این افراد دارای اعتبار است و بعد از تعیین تکلیف نیز برنامه این است که تسامح لازم صورت گیرد طوری نشود که در جریان زندگی این افراد اختلال ایجاد شود.