به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، سرگرمی «تنگرام» از سوی مرکز سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باز تولید می‌شود. به دنبال استقبال کودکان و نوجوانان و والدین از سرگرمی آموزشی، فکری «تنگرام»، این محصول با شمارگان ۱۰هزار عدد تجدید تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

این بازی با اشکال هندسی مختلف به آموزش ریاضی و هندسه کمک می‌کند و برای سن ۵ سال به بالا می‌تواند قابل بهره‌برداری باشد.

این محصول از مجموعه سرگرمی‌های کهن شامل هفت قطعه چوبی، ۲۴ عدد کارت سوال و پاسخ و دفترچه راهنماست.

در این بازی افراد با فکر خود به حل معمای شگفت‌انگیز اشکالی که طرح شده می‌پردازند و باید اشکال جدیدی را درست کنند. برای حل هر تصویر ابتدا باید تصویر را به طور کامل در ذهن و یا روی صفحه کاغذی تجزیه و تحلیل کنند و تصویر را به مثلث‌های کوچک متساوی‌الساقین، قائم‌الزاویه تنگرام تقسیم کنند. سپس با توجه به تقسیم‌بندی هفت‌گانه تنگرام به حل معما بپردازند.

سرگرمی آموزشی، فکری «تنگرام» در سال ۱۳۸۶ با شمارگان ۱۹هزار برای مخاطب سنی بالای ۵ سال به بازار عرضه شده است.

این بازی به سفارش اداره کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای و با همکاری مدیریت نظارت بر چاپ و توزیع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باز تولید خواهد شد.