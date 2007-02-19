برگزاری نمایشگاه مد لباس در دانشگاه ها / طراحی مد لباس دانشجو

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد تحرک در جامعه دانشگاهی کشور گفت : در مجموعه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مقرر شده است، با کمک مجموعه نهادهای فرهنگی ارتباط بیشتری برقرار شود تا تحرک بیشتری در دانشگاه ها صورت گیرد.

وی اضافه کرد : برگزاری جشنواره مد لباس و طراحی مد لباس دانشجو از برنامه های قابل توجه وزارت علوم در دانشگاه های کشور خواهد بود. برقراری نمایشگاه های مد لباس از سال آینده اجرا خواهد شد. در این زمینه با طراحان لباس مذاکراتی صورت گرفته است تا نمایشگاه های مد و لباس در دانشگاه ها برپا شود.

خرمشاد در مورد ویژگی های لباس دانشجو افزود : لباس دانشجو باید ویژگی های خاصی داشته باشد. سادگی، شیک بودن، با وقار بودن و در شان دانشگاه بودن از ویژگی های لباس دانشجو است که قصد داریم با برپایی نمایشگاه های مد لباس آنها را به نمایش بگذاریم.



محمد باقر خرمشاد - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اضافه کرد : با تعاونی های لباس که طراحی لباس را در کشور برعهده دارند، مذاکراتی مبنی بر ارائه تخفیف به دانشجویان صورت گرفته است تا دانشجویان بتوانند لباس مناسب دانشجویی را با قیمت مناسب تهیه کنند.

خرمشاد افزود : در سال های ابتدایی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دانشجویان بر اساس پوشش از سایر جامعه قابل تشخیص بودند که این امر در سال های اخیر صادق نبوده است. قصد داریم با طراحی لباس هایی در شان دانشجو و برگزاری نمایشگاه های مد لباس در دانشگاه ها به سمتی برویم که دانشجو با نوع پوشش در جامعه شناسایی شود.

وی تعیین لباسی خاص ویژه دانشجویان را رد کرد و گفت : در نظر گرفتن تنها یک لباس برای دانشجویان اصلا در شان دانشگاهیان نیست ولی لباس هایی با ویژگی های خاصی که در فوق نیز ذکر شد می تواند شان دانشجو را نیز افزایش دهد.

خرمشاد به ساماندهی فروشگاه های عرضه لباس های مناسب در جامعه اشاره کرد و گفت : معمولا فروشگاه های اینچنینی در کشور وجود دارند اما سامان مند نیستند و برگزاری نمایشگاه های لباس و مد لباس توسط این فروشگاه ها در دانشگاه ها می تواند دانشجو را برای خرید لباس مناسب ترغیب کند.