آخرین وضعیت بازگشت ارز صادرکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، صمد کریمی گفت: بانک مرکزی در تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کرده؛ اما براساس رفتاری که صادرکنندگان داشتند، می توانستند بهتر عمل کرده و به اقتصاد کشور کمک کنند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار گمرک میزان صادرات ۸ ماه نخست سال جاری ۳۱ و نیم میلیارد دلار بوده است. مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما حدود ۸ میلیارد دلار بوده است و صاردکنندگان که وارد کننده هم بوده اند حدود ۸.۵ میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته اند؛ یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادر کنندگان برای تامین مواد اولیه استفاده کرده اند.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان حدود ۳.۲ میلیارد دلار نیز از سامانه نیمایی ارز خریده اند. کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی ماه امسال ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است. پتروشیمی هاتا ۱۲ دیماه ۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک ۹ میلیارد دلار بوده است.

کریمی، درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به چرخه صادرات گفت: تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانگ در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ می شود.

وی اظهار داشت: آمار نشان می دهد که شرکت های پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشته اند که ۶ میلیارد یورو بوده است و بقیه گروهها سهم به مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشته اند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: برخی از صادرگنندگان صادرات ریالی داشته اند که باید در آمار لحاظ شود. برخی نیز از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود استفاده کرده اند و این ثبت نشده است بنابراین ما براساس تحلیل از وضعیت تجاری و رفتار صادرکنندگان شیوه نامه ای به وزارت صمت ابلاغ شد. البته برآوردهای اولیه نشان می دهد که با توجه به عملکرد به استاندارد و هدف سیاست گذار پولی و ارزی و دولت دنبال می کرده است، نرسیده ایم؛ بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی و دستگاه اجرایی داشته باشند.

کریمی تاکید کرد: بر اساس مقررارت بالادستی و مصوبات قوای سه گانه و تصویب نامه هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها مسئول رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ بنابراین بانک مرکزی رویکرد تعاملی دارد و بعد از ۱۶ مرداد ماه نیز تنها دو دستورالعمل برای صادرکنندگان صادر کرد؛ بنابراین در تسریع بازگشت ارز کمک کرده است؛ اما براساس رفتاری که صادرکنندگان داشتند می توانستند بهتر عمل کنند و به اقتصاد کشور کمک کنند. پس، اینکه اعلام شده ۲۵ درصد ارز حاصل از صادرات برگشته عدد دقیقی است اما پتروشیمی ها بر اساس درآمد ارزی سعی کرده اند در پویایی کشور کمک کنند و قدم های مثبتی در این زمینه برداشته اند، بخش خصوصی نیز کمک های شایانی کرده است.

وی تصریح کرد: نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای تخصیصی است که دولت در چارچوب سیاست های خود اعلام می‌کند. بازار ثانویه بازار خوبی است که بانک مرکزی و سایر صادرکنندگان نیز در این بازار حضور دارند و بانک مرکزی نرخی تعیین نکرده و نرخ میانگین انتخاب می شود.

کریمی گفت: شاخص ها و بودجه ها و قدرت خرید نیز باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین در این بازار همگرایی بین نرخ اسکناس وجود دارد. با توجه به اقتصاد مقاومتی و دشمنان باید بعنوان بانک مرکزی، وزارت صمت و ورازت بازارگانی ورود و خروج ارز را شبیه سازی کنیم و رویکرد تعاملی را ادامه دهیم.