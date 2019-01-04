هواوی کارمندانش را به دلیل استفاده از آیفون تنبیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، شرکت چینی «هواوی» دو کارمند خود را برای ارسال پیام تبریک سال نو در حساب کاربری رسمی این شرکت با استفاده از آیفون تنبیه کرده است.

این شرکت روز سال نو در حساب کاربری خود پیامی با مضمون «Happy# 2019» منتشر کرد که زیر پیام sent via Twitter for iPhine مشخص بود. این جمله نشان می داد پیام مذکور از طریق آیفون در حساب کاربری توئیتر هواوی منتشر شده است.

این پیام به سرعت از شبکه اجتماعی مذکور حذف شد اما اسکرین شات های آن در سراسر شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.

در همین راستا «چن لیفانگ »رئیس هیات مدیره هواوی در یک گزارش داخلی نوشته است: این رویداد به برند هواوی خسارت زده است.

به نوشته این گزارش اشتباه مذکور زمانی اتفاق افتاد که Sapient( شرکت برون سپاری شده ای که شبکه های اجتماعی را کنترل می کند)، با اختلال در VPN در رایانه های رومیزی مواجه شد و به همین دلیل از آیفون برای ارسال پیام در زمان مقرر در نیمه شب استفاده کرد.

طبق این گزارش رتبه دو کارمند مسئول این اشتباه در شرکت تنزل یافته و از حقوق آنان ۵ هزار یوان(حدود ۷۲۸ دلار) کسر شده است.

این نخستین بار نیست که استفاده از محصولات اپل به رسوایی منجر می شود.