«اریک ناوا» در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به امارات، درباره میزبانی امارات در هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا گفت: من از اروپا آمده ام و باید بگویم تفاوت ساختاری محسوسی در نحوه برگزاری این بازی ها نسبت به جام ملت های آسیا نمی بینم. به هر حال سفر به حاشیه حوزه خلیج فارس برایم جذاب بود و دوست داشتم تا خودم را به اینجا برسانم تا فوتبال در قاره آسیا را از نزدیک دنبال کنم.

خبرنگار سایت «افتون بلادت سوئد» افزود: شرایط خوبی در امارات وجود دارد تا تیم های ملی در قاره آسیا بتوانند بازی های خودشان را نشان دهند. استادیوم های بزرگ و خوبی در امارات وجود دارد که می تواند به فوتبال در این منطقه کمک زیادی کند.

وی با اشاره به شانس بالای تیم هایی نظیر ایران، کره جنوبی و ژاپن برای رسیدن به قهرمانی تصریح کرد: شاید اگر عمر عبدالرحمن می توانست برای امارات بازی کند این تیم شانس خوبی برای مدعی شدن داشت اما حالا میزبان کار سختی دارد تا قهرمان شود. با وجود اتفاقاتی که از بازی های ملی در فوتبال آسیا دنبال می کنم تیم های ایران، کره جنوبی، ژاپن و حتی استرالیا شانس زیادی برای موفقیت دارند.

ناوا درباره شناخت خود از تیم ملی فوتبال ایران گفت: یکی از تیم های مورد علاقه من تیم ایران است. این تیم قدرت بالایی دارد. ایران بهترین تیم فوتبالی در قاره آسیا است که همیشه برای پیروزی قدم بر می دارد. ایران در کارهای دفاعی فوق العاده است و این موضوع را در جام جهانی هم نشان داد. دفاع کاملی که ایران مقابل اسپانیا و پرتغال داشت باعث شد تا همه به قدرت ساختار دفاعی ایران بپردازند و از آن استفاده هم کنند. الان موضوع مهم این است که ایران بتواند در آسیا تغییرات تاکتیکی خوبی داشته باشد و قدرت تهاجمی خودش را هم نشان دهد.

تحلیل‌گر سایت افتون بلادت درباره اظهارنظر کارلوس کی روش مبنی بر شانس بالای ژاپن، کره جنوبی و استرالیا برای قهرمانی تصریح کرد: من با آقای کی روش موافقم. آنها تیم های خوبی هستند و می توانند خودشان را به مراحل بالا برسانند. ژاپن و استرالیا ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را در اختیار دارند که می توانند قدرت نمایی کنند. اما فکر می کنم ایران با داشتن بازیکنانی نظیر جهانبخش و قدوس بتواند همه را متعجب کند و به موفقیت برسد.

ناوا که اصالت سوئدی دارد در پاسخ به این سئوال که آیا قلبا دوست داشت سامان قدوس برای تیم ملی سوئد بازی کند؟ اظهار داشت:صادقانه بگویم؛ بله! او بازیکن خیلی خوبی است. نبود او در سوئد خلا بزرگی برای تیم ملی محسوب می شود. او بازیکن بسیار خوبی است که تصمیم گیری های سریع و آگاهانه را در طول نود دقیقه انجام می دهد. هنوز هم حسرت نبودن او در ترکیب سوئد را می خورم اما می دانم او می تواند با تیم ملی فعلی ایران به بزرگترین موفقیت ها برسد.