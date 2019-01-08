دهه فجر برای مردم و مسئولان یادآور عزت، اقتدار و ابهت انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، کوهسار دادور پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی و کمیته بندی ستاد دهه فجر سال ۹۷ شهرستان سروآباد با اشاره به این که دهه فجر انقلاب اسلامی برای همه مردم و مسئولان یادآور عزت، اقتدار و ابهت این انقلاب است، اظهارداشت: بزرگداشت دهه مبارک فجر یک رسالت انقلابی است که بر همه مردم و مسئولان واجب است و ما برنامه ها را در شان عظمت انقلاب و جایگاه ایران در جهان برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه برای برگزاری باشکوه مراسم و برنامه های دهه فجر چندین نکته باید مورد توجه همه ما قرار گیرد، افزود: باید بدانیم در شرایطی که دشمنان نظام و انقلاب با تمام وجود برای ضربه زدن به انقلاب و بنیان های ارزشی آن به میدان مبارزه آمده اند، بزرگداشت این دهه که سرچشمه انوار الهی بر ملت شریف ایران بود، ضروری است.

فرماندار شهرستان سروآباد با اشاره به اینکه برنامه ها و مراسم های دهه مبارک فجر باید محتوایی برگزار شود، ادامه داد: برنامه هایی که صرفا شکلی و نمادین بوده، نمی تواند در جلب نظر اقشار مختلف مردم و گسترش فرهنگ و روحیه انقلابی در شهرستان کمک شایانی کند.

دادور با تاکید بر لزوم برگزاری مردمی برنامه های دهه فجر در این شهرستان، یادآور شد: همه می دانیم که آنچه در کنار رهبری امام راحل موجبات پیروزی انقلاب را در سال ۵۷ فراهم کرد بدون تردید حضور باشکوه و تاثیرگذار مردم بود و امروز نیز تداوم انقلاب تنها با ادامه همین حضور پرشور ممکن خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئولان کمیته های هجده گانه ستاد دهه فجر شهرستان با استفاده از نظر نخبگان و فرهیختگان نوآوری و خلاقیت را در برنامه های بزرگداشت این دهه در دستور کار قرار دهند، بیان کرد: امسال با توجه به تشدید خصومت استکبار علیه مردم ایران، برگزاری باشکوه مراسم های دهه فجر می تواند پاسخ محکم دیگری از سوی مردم به دشمنان انقلاب باشد.