به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت دهه فجر استان همدان، اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که هرجا مردم در میدان حضور داشتهاند، کشور از بحرانها عبور کرده و مسیر پیشرفت هموار شده است.
وی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی افزود: در دنیای امروز، مقیاس اقتدار کشورها نه صرفاً توان نظامی، بلکه میزان انسجام اجتماعی و همراهی مردم با حاکمیت است؛ موضوعی که امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه را تضمین میکند.
رئیس ستاد مرکزی دهه فجر کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها برای برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر تصریح کرد: غفلت از هر ظرفیت ملی، استانی و مردمی به معنای کمکاری در برابر یک مسئولیت تاریخی است و دستگاهها باید با تمام توان پای کار بیایند.
حاجیبابایی از برنامهریزی برای برگزاری یک اجتماع گسترده استانی خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد همافزایی واقعی میان ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، اصناف، فعالان اقتصادی، کشاورزان، کارگران، روحانیت و سایر اقشار مؤثر است تا دهه فجر به معنای واقعی کلمه مردمی برگزار شود.
وی ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن نباید صرفاً یک آئین نمادین تلقی شود؛ لازم است برای کودکان، نوجوانان، جوانان، روستاییان و محلات شهری نقشآفرینی مشخص تعریف شود تا همه احساس تعلق و مشارکت داشته باشند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز جنگ اقتصادی و رسانهای در هم تنیده شده و هدف اصلی آن ناامیدسازی مردم است؛ در این شرایط، اطلاعرسانی صحیح و پرهیز از انتشار اخبار مخرب، یک وظیفه راهبردی محسوب میشود.
وی شفافیت و صداقت در اطلاعرسانی را عامل تقویت اعتماد عمومی دانست و افزود: مردم باید در جریان واقعیتها قرار بگیرند و این حق آنان است. اعتماد عمومی با پنهانکاری تقویت نمیشود، بلکه با گفتوگوی صادقانه افزایش مییابد.
حاجیبابایی رضایت مردم را مهمترین اولویت مسئولان عنوان کرد و گفت: پرداختن به مشکلات معیشتی، اقتصادی، بانکی و کشاورزی، اصلیترین مسیر حفظ سرمایه اجتماعی نظام است و هیچ مسئلهای برای مسئولان بالاتر از رضایت مردم نیست.
وی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در استان همدان خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مالی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و پاسخ به مطالبات مردمی تخصیص یافته که میتواند آثار مثبتی در بهبود شرایط داشته باشد.
رئیس ستاد مرکزی دهه فجر کشور با تأکید بر تفکیک میان اعتراض و تخریب گفت: اعتراض قانونی حق مردم است و مسئولان باید شنونده مطالبات باشند؛ اما تخریب و آشوب هیچ نسبتی با مطالبهگری ندارد.
