کمبود ۶ هزار پرستار در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد حسن عزتی صبح یکشنبه درجمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد:بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تمامی پرستاران شاغل در مراکز درمانی تا سال ۱۴۰۰ باید پروانه صلاحیت حرفه ای را اخذ کنند.

وی افزود:آموزش ضمن خدمت یکی از شرایط دریافت پروانه صلاحیت است بر اساس این برنامه، پرستاران باید سالانه حداقل ۲۵ امتیاز آموزش مداوم را کسب کرده باشند تا بتوانند این پروانه را دریافت کنند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:پس از آن تنها پرستارانی مجوز فعالیت در بیمارستان ها و مراکز درمانی را خواهند داشت که پروانه صلاحیت حرفه ای را دریافت کرده باشند.

وی گفت: پروانه صلاحیت حرفه ای پنج سال اعتبار دارد و هر ۵ سال باید اعتبار آن تمدید شود و برای تمدید پروانه ارائه گواهی آموزش ها الزامی خواهد بود و در این راستا تاکنون هزار و ۲۰ نفر از پرستاران زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای شده اند.

عزتی تصریح کرد:در حال حاضر ۱۳ هزار کادر پرستاری شامل رشته های اتاق عمل ،هوشبری ،پرستاری ، کمک پرستار و کمک بهیار در بیمارستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۸ هزار کادر پرستاری در بخش دولتی فعالیت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیشترین مشکل در بیمارستانهای دانشگاهی به ویژه مراکز جدید کمبود نیروی انسانی پرستار و کمک پرستار است و با توجه به تشکیلات و چارت جدید بیمارستان ها حداقل دو هزار و ۵۰۰ نفر کمبود پرستار در بیمارستان های دانشگاهی استان وجود دارد اما بر اساس استانداردهای ابلاغی توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان، حداقل نیاز به ۶ هزار پرستار در استان وجود دارد.