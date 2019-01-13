روزنامه ها با بلندگوهای هوشمند راهی خانه ها می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، مدیران روزنامه نیویورک تایمز قصد دارند از فناوری صوتی هوشمند الکسای آمازون به منظور یافتن مخاطبینی جدید استفاده کنند تا آنها مطالب مختلف را به صورت شنیداری و نه مکتوب دریافت کرده و مطالعه کنند.

به نظر می رسد اقبال خوب به بلندگوهای هوشمند در آمریکا وخرید گسترده آن توسط مردم روزنامه نگاران را به فکر استفاده از این ظرفیت بالقوه انداخته است.

نیویورک تایمز قصد دارد از انتهای هفته جاری برخی مطالب خود را به صورت صوتی تولید کند تا به طور اختصاصی از طریق بلندگوها یا دیگر محصولات سازگار با فناوری صوتی الکسا در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.

مطالب یادشده عبارتند از خلاصه اخبار، تست های هفتگی و برخی دیگر از مطالب درج شده در نسخه چاپی روزنامه در روز یکشنبه. مجموعه این مطالب در هر بخش از سه دقیقه فراتر نمی رود.

پیش از این بی بی سی هم برای جذب مخاطب بیشتر به تولید محتوای اختصاصی برای الکسا پرداخته بود، اما این روش چندان با اقبال مواجه نشده بود و باید منتظر ماند و دید این کار موجب افزایش مخاطبان روزنامه نیویورک تایمز می شود یا خیر.