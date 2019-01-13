کرسی «هویت مادی روحی انسان از منظر قرآن و الزامات سیاسی پذیرش آن»

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی با عنوان «هویت مادی روحی انسان از منظر قرآن و الزامات سیاسی پذیرش آن» توسط گروه علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، روز سهشنبه مورخ ۲۵ دیماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار میشود.
در این کرسی علمی حجتالاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله میپردازد.
همچنین حججالاسلام محمدتقی سهرابیفر و عبدالصمد تیزچنگ ناقدی این کرسی علمی را بر عهده خواهند داشت.
کرسی علمی ترویجی با عنوان «هویت مادی روحی انسان از منظر قرآن و الزامات سیاسی پذیرش آن» توسط گروه علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، روز سهشنبه مورخ ۲۵ دیماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل حوزه علمیه امام رضا(ع) به نشانی: تهران، میدان بهارستان خیابان شهید مصطفی خمینی، روبروی بیمارستان دکتر سپیر برگزار خواهد شد.
حضور علاقمندان در این نشست علمی بلامانع است.
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