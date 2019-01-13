۷ معدن راکد چهارمحال و بختیاری فعال شد

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت معدن راکد چهارمحال و بختیاری در سالجاری فعال شد، اظهار داشت: راه اندازی این تعداد معدن موجب افزایش اشتغال در بخش معادن این استان شد.

وی اظهار داشت: باراه اندازی این هفت معدن زمینه اشتغال۴۳ نفر فراهم شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ظرفیت تولید مواداستخراجی در چهارمحال و بختیاری با فعال شدن این هفت معدن بیش از پنج هزارتن افزایش یافته است.

وی گفت: این معادن در بخش سنگ آهک و سنگ لاشه بوده اند و در شهرستان های لردگان، کوهرنگ، بروجن، بن، فارسان وکیار قرار دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۸۸ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر در معادن چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: بیش از سه میلیون و ۵۰۰ تن مواد معدنی از معادن چهارمحال و بختیاری طی سالجاری استخراج شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مواد استخراج شده شامل سنگ لاشه، سنگ نما، سیلیس، سنگ گچ، خاک نسوز، سنگ های تزیینی و مواد اولیه سیمان است.