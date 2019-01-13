به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و سیزدهمین جلسه شورا ادامه بررسی لایحه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدا سید محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا در تبصره یک بند الف ماده ۴ پیشنهاد داد واژه (در صورت صلاحدید کمیته بناهای شاخص) حذف شود؛ در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا پیشنهاد حذف جامعه مهندسان مشاور از بند ۶ ذیل ساختار کمیته بناهای شاخص ذیل ماده ۴ را ارائه داد.

صدر اعظم نوری در تشریح این پیشنهاد گفت: جامعه مهندسین مشاور نمایندگی جامعه ایران را انجام نمی دهند و مرجع نیستند، بنابراین باید یک متخصص معمار و طراح شهری به پیشنهاد شهرداری تهران و یا شورا برای این منظور انتخاب شود.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: برخلاف تصور جامعه مهندسین مشاور به عنوان مرجع هستند و حتی سازمان برنامه و بودجه نیز به این سازمان مراجعه می کند و تنها تشکل قابل اتکا می باشد.

وی افزود: اعضای این جامعه عضو حقیقی نیستند که بگوییم رانت ایجاد می کنند و در رابطه با تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی تشکل مرجع شناخته می شود.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری پیشنهاد خود را پس گرفت.

سپس پیشنهادی به عنوان تبصره الحاقی در بند ۶ ماده ۴ مبنی بر ساماندهی سیما و منظر شهری با اولویت فضاهای عمومی و مبادی ورودی شهر و میادین اصلی ارائه شد.

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در توضیح این مسئله گفت: این ساماندهی به نوعی گستردن هویت شهری است؛ برای این منظور ما میادین اصلی شهر را برگزیدیم مانند میدان بهارستان، میدان امام خمینی (ره)، میدان ونک، میدان منیریه و میدان ولیعصر (عج) که جز میادین اصلی شهر هستند و به نوعی تداعی‌کننده هویت شهر تهران می باشند.

وی ادامه داد: مبادی ورودی شهر نیز از گذشته به نوعی تداعی‌کننده هویت شهر بوده است که البته در حال حاضر بسیار آشفته و بی‌نظم است لذا این پیشنهاد با اولویت‌دهی به میادین اصلی شهر و مبادی ورودی شهر ارائه می شود؛ این پیشنهاد که البته به عنوان تبصره الحاقی بیان شد به تصویب رسید.

در ادامه جلسه پیشنهادی در ماده ۴ بند ۷ در راستای ساختار افزوده شدن یک نفر از صاحبنظران در حوزه تاریخی با حق رای به ساختار بناهای شاخص مطرح شد.

مسجد جامعی در تشریح این امر نیز گفت: در راستای تشخیص بناهای فاخر حضور یک متخصص در این حوزه نیاز است.

در ادامه این پیشنهاد با افزودن یک نفر متخصص اساتید دانشگاه معماری شهری و یک نفر با تخصص تاریخی فرهنگی برای تکمیل بند ۷ پیشنهاد به تصویب رسید.

در بررسی این دستور سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تبصره پیشنهادی ذیل ماده ۴ بند «الف» تبصره ۷ را ارائه کرد بدین مضمون که «انجام وظایف و ماموریت های این کارگروه در ستاد و مناطق شهرداری با استفاده از ظرفیت های موجود صورت گیرد. جذب نیرو و تشکیل واحد سازمانی جدید به این منظور در هر دو سطح مذکور ممنوع می باشد»؛ این پیشنهاد بدون مخالف به تصویب رسید.

در ادامه جلسه بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیشنهادی مبنی بر حذف کمیته های نما با مشخص شدن ضوابط طراحی و معماری در حوزه نما ارایه داد.

وی افزود: اگر این ضوابط روشن شود دیگر نیازی به کمیته های نما نیست و لذا تا پایان سال ۹۸ نیازی به کمیته های نما نخواهد بود.

در ادامه زهرا نژاد بهرام عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای یک اثر هنری چه ضابطه ای می توان گذاشت؟ معماری تلفیقی از هنر و فن و مهارت است و لذا باید گروه هایی باشند که این فن و هنر را داشته باشند.

وی افزود: مبنای حرکت ما اعتماد است، این کمیته ها (نما) ساختاری هستند که می توانند ترکیب هنر و فن را در کنار هم داشته باشند.

بهاره آروین در ادامه اظهار داشت: هر گونه کمیته ای که سلیقه ای تصمیم گیری کند دارای امضای طلایی می شود و این مفسده‌زا است، ضمن اینکه تجربه کمیته ها خوب نبوده است.

علی اعطا در ادامه گفت: در رابطه با کمیته های نما دو دسته مسائل داریم یکی مسائل مقررات بالادستی و دیگری مسائل کیفی که از ابتدای تاریخ معماری کسی نتوانسته برای آنان ضابطه بنویسد؛ لذا حذف کمیته های نما مسئله زا خواهد بود.

مسجد جامعی نیز بیان کرد: اگر بتوانیم حدودی برای این کمیته ها تعیین کنیم به ویژه با محوریت بناهای شاخص می توانیم به کارکرد خوبی برسیم؛ در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه سید محمود میر لوحی پیشنهاد حذف ماده ۸ را ارائه داد که با مخالفت اعضا این پیشنهاد به تصویب نرسید.

همچنین بهاره آروین پیشنهادی مبنی بر انتشار برخط نماهای تصویبی در کمیته‌های نما را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم، حداقل برای اینکه آرایی که کمیته‌های نما صادر می‌کنند، بیش از حد سلیقه‌ای نشود و یک نظارت همگانی هم در تطابق با ضوابط وجود داشته باشد علاوه براینکه بنا بر مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» آرای کمیته نما منتشر خواهد شد، نماهایی که در کمیته‌های نما تصویب می‌شوند نیز هم به صورت سه‌بعدی و هم به صورت فایل پی‌دی‌اف بر روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران برای هر پرونده شهرسازی منتشر شود.

سید حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اهتمام خانم آروین به شفاف سازی تبدیل به شعر شورای پنجم شده است، اما باید در نظر گرفت که کثرت موارد و بی میلی شهروندان برای مراجعه اصل هدف شفاف سازی را مخدوش می کند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: از مهمترین چالش های هویت بخشی و ساماندهی سیما و منظر این است که نماهای برتر به نمایش گذاشته نمی شود و ما باید الگو سازی کنیم تا به بقیه راسته های شهری تسری پیدا کند، لذا با این پیشنهاد موافقم.



زهرا نژاد بهرام گفت: به طور کلی باید تمام قواعد و قوانین الکترونیکی شوند آیا لازم است در این خصوص مورد به مورد بر خط شوند؟

وی ادامه داد: ما چه چیزی را می خواهیم معرفی کنیم.



علی اعطا نیز گفت: این پیشنهاد خوبی است. در حال حاضر اعضای کمیته‌های نما یکی از نکاتی را که مطرح می کنند این است که در مجاورت سازه اتفاقی افتاده چرا که بعضا با اطلاعات غلط و فتو شاپ آنچه باید به تصویب برسد را مخدوش می کنند.

در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.