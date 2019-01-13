باند قاچاق مواد مخدر در نوشهر متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا ثقفی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر در شهرستان نوشهر، موضوع در دستور کار ماموران عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، افزود: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه، متهمان را که با تشکیل باندی چهار نفره در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در آن شهرستان فعالیت داشتند شناسایی شدند.

سرهنگ ثقفی،تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضائی ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در عملیاتی ضربتی متهمان را در حین حمل مواد مخدر با استفاده از دو دستگاه خودروی سواری دستگیر کردند.

وی از کشف ۱۰ کیلو گرم تریاک در بازرسی از خودروهای متهمان خبر داد و اظهار داشت: این عاملان سودجوی مواد مخدر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس مواد مخدر مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: تبلیغات اغواگرایانه مافیای مواد مخدر در خصوص تاثیرات مثبت مواد مخدر برای تقویت حافظه و .. باعث بوجود آمدن اعتیاد و مشکلات زیاد زندگی برای فرد، خانواده و جامعه می شود.

ثقفی در خاتمه از مردم خواست: برای مقابله با سوداگران مرگ که هدفی جز فروپاشی خانواده ها و از بین بردن نسل جوان جامعه برای دستیابی به سودهای کلان خود ندارند با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اطلاع دهند.