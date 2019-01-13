جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، برج قایقرانی دریاچه آزادی امروز ۲۳ دی ماه میزبان جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی بود. در این جلسه، در خصوص میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا رشته کانوپولو در ایران بحث و بررسی شد و با تصمیم اعضا شرایط فنی شهرهای گزینه های میزبانی این رقابت ها که مردادماه سال آینده برگزار می شود، برای تایید نهایی به کنفدراسیون کانوئینگ آسیا ارسال شد.

در ادامه جلسه بررسی و تصویب آیین نامه کمیته فنی، آیین نامه سازمان لیگ و آیین نامه کمیته انضباطی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

در این نشست هیات رئیسه احمد گواری سرپرست فدراسیون، احمد دنیامالی، وحید مرادی و ابراهیم کریمی اعضای هیات رئیسه، حسین دهقانی سرپرست دبیری، کوروش کیادلیری خزانه دار و هادی خلیلی بازرس فدراسیون قایقرانی حضور داشتند.