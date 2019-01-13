بارش برف در جاده چالوس/تردد برقرار است

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در محور کرج - کندوان اظهار کرد: از بعدازظهر امروز بارش نسبتا شدید برف در این محور آغاز شده است.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گچسر با بیان اینکه در حال حاضر تردد در این محور جریان دارد، افزود: نیروهای راهداری از ظهر امروز در آماده باش کامل بوده و همزمان با آغاز بارش برف، عملیات برف روبی و نمک پاشی با حضور ۳۵ راهدار و بیش از ۲۴ دستگاه انجام شد.

علیپور با اشاره به اینکه بارش برف در محور کرج - کندوان همچنان ادامه دارد، بیان کرد: به دنبال بارش برف در این محور ستاد مدیریت بحران بخش آسارا برای اعمال تدابیر لازم در این محور با حضور رئیس پلیس راه استان البرز، مدیرکل مدیریت بحران استان، معاون فنی و نظارت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تشکیل شده است.

علیپور در پایان گفت: در جریان بارش برف امروز تا کنون ریزش سنگ در محور گزارش نشده است.