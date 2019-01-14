خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قم در سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری در زمینه امور درمانی و سلامت دست و پنجه نرم می‌کرد و با برخی کمبودها از جمله کمبود مراکز درمانی و بیمارستانی تا نبود بعضی تجهیزات و کمبود کادر پزشکی روبرو بود.

ولی طی در چند سال اخیر و با توجه به اجرای طرح نظام سلامت، قم در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی قدم برداشت و توانست تا حدودی این کمبودها را جبران کند اما با توجه به جایگاه خاصی که استان قم در کشور دارد و سالانه پذیرای گردشگران و زائرانی از نقاط مختلف کشور و جهان اسلام است باید حوزه سلامت و درمان این استان متناسب با این ویژگی ارتقا یابد.

نباید زیرساخت‌های این استان فقط برای پذیرش بیماران بومی این استان استانداردسازی و توسعه یابد بلکه با توجه به موقعیت خاصی که شهر قم برای پذیرش زائران خارجی به ویژه جهان اسلام دارد بخش هتلینگ و بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی این استان باید ارتقا یابد تا برای ارائه خدمات مطلوب به بیمارانی که «گردشگران سلامت» یا «توریسم درمانی» نامیده می‌شوند آمادگی کاملی داشته باشند.

منکر توسعه و تلاش دست اندرکاران امور درمانی این استان برای بهبود بخش‌های مختلف درمانی استان نیستیم ولی مواردی از شلوغی و تارکم جمعیت در بعضی مراکز درمانی، فرسودگی مراکز درمانی و تجهیزات آن هم دیده می‌شود که باید به آن توجه شود.

۱.۴ تخت به ازای هر هزار نفر در استان قم وجود دارد که به جرئت می‌توان گفت در زمینه تخت‌های بیمارستانی به استاندارد کشور رسیدیم و تا سال ۱۴۰۴ چشم انداز روشنی در زمینه امور درمانی و سلامت استان دیده می‌شود.

خبرنگار مهر برای بررسی آخرین وضعیت امور درمانی استان قم با محمود پرهام، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قم به گفت‌وگو پرداخته است که بدین شرح است:

درباره آخرین وضعیت درمانی استان بعد از اجرای طرح تحول سلامت توضیح دهید؟

با اجرای طرح تحول سلامت در ۲ حوزه درمان و بهداشت حرکت‌های رو به جلویی صورت گرفته است قبل از اجرای این طرح ملی بودجه‌های امور درمان بسیار محدود بود و مردم باید بسیاری از هزینه‌های درمانی را متحمل می‌شدند.

اما با اجرای این طرح خدمات درمانی ارتقا و هزینه‌های درمانی از دوش مردم تا حدودی برداشته شد هم اکنون در استان قم طبق طرح تحول سلامت «کد ۲۴۷» که مرتبط به بیماران سکته قلبی و عروقی است اجرا شده به موجب آن باید اقداماتی سریع برای باز شدن رگ بسته شده بیمار صورت پذیرد تا بیمار بعد از سکته با مشکلات روبرو نشده و سریع به زندگی عادی خود برگردد. درصد قابل توجهی از بیماران که دچار سکته مغزی شده‌اند می‌توانند به زندگی برگردند که قم با توجه به جمعیتی که دارد جزو ۵ استان نخست کشور در ارائه مطلوب این خدمات است.

با توجه به جمعیت استان قم و ورود زائران داخلی و خارجی، وضعیت تعداد تخت‌های بیمارستانی در قیاس با جمعیت استان چگونه است؟

با توجه به فعالیت بیمارستان‌های فعلی با حدود ۲ هزار تخت اکنون ۱.۴ تخت به ازای هر هزار نفر در استان قم وجود دارد و با وجود اقدامات صورت گرفته برای توسعه تخت‌های بیمارستانی می‌توان گفت استان قم به استاندارد لازم در کشور در این زمینه رسیده و درصد قابل توجهی از تراکم بیمارستان‌ها به استانداردهای لازم رسیده‌اند.

به جرئت می‌توان گفت مراکز تصویربرداری و هم مراکز درمانی این استان طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.

بعضی مراکز درمانی استان با حجم بسیار بیماران و شلوغی بسیاری روبرو است آیا قرار نیست با توجه به وضعیت استراتژیکی استان قم و جمعیت آن برای توسعه و ارتقای خدمات درمانی مطلوب‌تر توجه شود؟

بر اساس سیاست‌ها و افق‌هایی که تا سال ۱۴۰۴ برای امور درمانی استان در نظر گرفته شده است باید یک هزار تخت به تخت‌های بیمارستانی این استان اضافه شود. بیمارستان خاتم یا «پاسارگارد» و هم‌چنین ۲۲۰ تختخواب به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)، ۱۳۰ تخت بیمارستانی به بیمارستان مادر که در شرف افتتاح است و علاوه بر آن بیمارستان خصوصی قلب از سوی آیت الله العظمی سیستانی از مراجع تقلید عراق قرار است افتتاح و با این امر مراکز درمانی استان توسعه یابد.

آماری از تعداد پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص استان بیان کنید؟

در استان قم بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ متخصص و فوق تخصص و یک هزار و ۲۰۰ پزشک عمومی هم‌چنین ۲ هزار پزشک متخصص، فوق تخصص و عمومی برای ارائه خدمات درمانی به مردم فعالیت دارند.

پس چرا با وجود این تعداد پزشک و متخصص در استان با کمبود پزشک در بعضی درمانگاه‌ها و مراکز درمانی روبرو هستیم؟

با توجه به تعرفه‌های پایین دولتی در مقایسه با تعرفه‌های خصوصی، پزشکانی که تعهداتشان تمام می‌شود قادر به اجبار آن‌ها به بستن قرارداد مجدد با مراکز دولتی نیستیم و با توجه به محدودیت‌های مالی قادر به پرداخت منابع مالی و پرداختی این پزشکان نیستیم. به همین دلیل در بعضی مراکز دولتی با کمبود متخصص روبرو خواهیم بود.

برای توریسم درمانی قم آیا برنامه‌ریزی کرده‌اید؟

از ۲ سال پیش تفکر پذیرش بیمارانی به نام گردشگران سلامت در استان قم با توجه به ظرفیت‌های خوب استان قم افتادیم و با توجه به این زمان بسیار کوتاه برنامه‌های خوبی را اجرا کردیم و از افرادی که با عنوان توریسم درمانی به قم سفر می‌کنند و از خدمات درمانی این استان استفاده می‌کنند هزینه‌های بالاتری دریافت تا باعث ارزآوری در این استان شویم.

به هرحال در ابتدای راه هستیم و اکنون برای بهره‌گیری از امتیازات گردشگری سلامت بیمارستان فرقانی و مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی مجوزهای لازم در این زمینه را دریافت و برای این کار آمادگی لازم دارند.