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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

دفاع وزیر علوم از طرح جدید تغذیه/ دانشجو متوجه هیچ تغییری نمی‌شود

دفاع وزیر علوم از طرح جدید تغذیه/ دانشجو متوجه هیچ تغییری نمی‌شود

وزیر علوم با اشاره به جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویی گفت: در طرح جدید، دانشجویان به‌هیچ‌عنوان صدمه نمی‌بینند و وضعیت آنها نسبت به قبل تغییری نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویی گفت: با اجرای این طرح، یک تغییر بسیار مهم ایجاد می‌شود و آن، بهبود کیفیت غذاست.

وی ادامه داد: در طرح جدید، دانشجویان به‌هیچ‌عنوان صدمه نمی‌بینند و وضعیت آنها نسبت به قبل تغییری نمی‌کند. تنها یک تغییر مهم ایجاد می‌شود و آن این است که کیفیت غذا بهتر شده و به‌تدریج تنوع غذایی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وزیر علوم تأکید کرد: دولت متعهد است هزینه تغذیه را متناسب با تورم جبران کند و دانشجو متوجه هیچ تغییری در این طرح نسبت به طرح گذشته نمی‌شود.

سیمایی صراف افزود: به دانشجویان عزیزی که به دنبال عدالت، سلامت و شفافیت هستند، عرض می‌کنم که این طرح به شفافیت و سلامت مالی در تأمین غذا و همچنین کیفیت آن کمک می‌کند.

وی گفت: اگر در پی عدالت، شفافیت، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع هستیم، باید در شیوه تغذیه فعلی دانشگاه‌ها که در دنیا یونیک و منحصر به فرد است، تجدیدنظر و بازنگری کنیم.

وزیر علوم ادامه داد: این اصلاح الگو، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، وظیفه شرعی و عقلانی همه ارکان دانشگاه است.

وی در عین حال تأکید کرد: این اصلاح الگو نباید یک‌شبه انجام شود؛ چنان‌که تاکنون بخش‌هایی از این طرح در چند دانشگاه به‌صورت نمونه و MVP اجرا شده و از آن بازخورد گرفته شده است.

کد مطلب 6926927
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      پاسخ
      چرا حق التدریس اساتید مدعو که عضو هیات علمی نیستند افزایش نمی یابد . اگر بخواهند حق التدریس اساتید مدعو غیر هیات علمی را افزایش بدهند باید یک استاد بامدرک دکتری ساعتی ۲۵۰هزارتومان حق التدریس دریافت کند ویک استاد با مدرک کارشناسی ارشد باید ساعتی ۱۵۰ هزار تومان حق التدریس دریافت کند تا تحولی در آموزش عالی ایجاد شود وانگیزه برای تدریس در دانشگاه‌ها افزایش یابد .

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