به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به جزئیات طرح جدید تغذیه دانشجویی گفت: با اجرای این طرح، یک تغییر بسیار مهم ایجاد می‌شود و آن، بهبود کیفیت غذاست.

وی ادامه داد: در طرح جدید، دانشجویان به‌هیچ‌عنوان صدمه نمی‌بینند و وضعیت آنها نسبت به قبل تغییری نمی‌کند. تنها یک تغییر مهم ایجاد می‌شود و آن این است که کیفیت غذا بهتر شده و به‌تدریج تنوع غذایی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وزیر علوم تأکید کرد: دولت متعهد است هزینه تغذیه را متناسب با تورم جبران کند و دانشجو متوجه هیچ تغییری در این طرح نسبت به طرح گذشته نمی‌شود.

سیمایی صراف افزود: به دانشجویان عزیزی که به دنبال عدالت، سلامت و شفافیت هستند، عرض می‌کنم که این طرح به شفافیت و سلامت مالی در تأمین غذا و همچنین کیفیت آن کمک می‌کند.

وی گفت: اگر در پی عدالت، شفافیت، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع هستیم، باید در شیوه تغذیه فعلی دانشگاه‌ها که در دنیا یونیک و منحصر به فرد است، تجدیدنظر و بازنگری کنیم.

وزیر علوم ادامه داد: این اصلاح الگو، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، وظیفه شرعی و عقلانی همه ارکان دانشگاه است.

وی در عین حال تأکید کرد: این اصلاح الگو نباید یک‌شبه انجام شود؛ چنان‌که تاکنون بخش‌هایی از این طرح در چند دانشگاه به‌صورت نمونه و MVP اجرا شده و از آن بازخورد گرفته شده است.