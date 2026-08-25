به گزارش خبرنگار مهر، سعید جریده‌اصل صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به پایان مسئولیت محبوب افراسیاب و آغاز مسئولیت محمدباقر نریمانی، بر تداوم برنامه‌های قضایی و پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به تقارن این مراسم با هفته وحدت اظهار کرد: نمایندگی جامعه قضات، کارکنان و اعضای شورای معاونین و شورای قضایی استان، مسئولیتی سنگین است و مجموعه قضایی باید در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم حرکت کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد دوره مدیریت محبوب افراسیاب افزود: در این دوره، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، رسیدگی به جرایم، حمایت از زیرساخت‌های تولیدی و کاهش اطاله دادرسی از جمله محورهای مورد توجه بود.

وی ادامه داد: در این دوره با گسترش تشکیلاتی و تقویت ساختار اداری، تلاش شد روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری پیدا کند و شاخص‌های دادرسی استان ارتقا یابد.

جریده اصل با اشاره به تغییر مدیریت دستگاه قضایی استان گفت: با پایان مسئولیت افراسیاب، محمدباقر نریمانی با حکم مسئولان عالی قوه قضاییه به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان منصوب شده است.

وی این انتصاب را در راستای تداوم فعالیت‌های دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: مجموعه دادگستری استان، اعضای شورای معاونین و قضات با تمام توان در اجرای وظایف محوله و تحقق اهداف دستگاه قضایی در کنار رئیس کل جدید خواهند بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت استمرار برنامه‌های قضایی و توجه به کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری مجموعه قضایی می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم و اجرای بهتر مأموریت‌های دستگاه عدلیه در استان را فراهم کند.