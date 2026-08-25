مشارکت جویی و تخصص محوری نیاز امروز محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با فعالان، سمنها و تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی استان، با قدردانی از مشارکت فعال و طرح دغدغه ها و مطالبات دلسوزانه آنان اظهار کرد: خوزستان با مسائل و چالشهای پیچیده و عمیق محیط زیستی مواجه است که بخش زیادی از آنها در طول سالیان ایجاد شده، اما این شرایط نباید مانع تلاش برای حل مشکلات شود و نیازمند عزم و همکاری همه دستگاهها هستیم.
وی با اشاره به مطالبات مطرحشده درباره وضعیت محیطبانان افزود: کمبود نیروی انسانی، تجهیزات انفرادی و خودرو از چالشهای جدی سازمان در سراسر کشور است و بهویژه در حوزه یگان حفاظت با کمبود محیطبان مواجه هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طی دو سال گذشته با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، افزایش سالانه حدود ۷۰۰ نیروی انسانی برای سازمان به تصویب رسیده و تلاش میکنیم کمبود نیروی انسانی محیطبانان بهتدریج کاهش یابد.
انصاری همچنین از پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با محیطبانان خبر داد و گفت: اصلاح قانون بهکارگیری سلاح در کمیسیونهای تخصصی مجلس به تصویب رسیده و آماده طرح در صحن مجلس است که میتواند موجب تقویت حمایتهای قانونی از محیطبانان شود.
وی آموزش و فرهنگسازی را از ارکان اساسی حفاظت از محیط زیست دانست و افزود: استفاده از ظرفیت سمنها و تشکلهای مردمنهاد در توسعه فرهنگ محیط زیستی و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی در اولویت برنامه های سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح توسعه میدان نفتی مشترک سهراب گفت: برخلاف ادعاهای مطرحشده مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز در گذشته، فرآیند توسعه این میدان مشترک سابقهای مشخص دارد؛ بهطوریکه در گذشته، مجوز استقرار ۲ پد سرچاهی صادر شده بود، اما سازمان حفاظت محیطزیست با اعمال نظارت سختگیرانه، ادامه توسعه و صدور مجوزهای بعدی را منوط به بازنگری اساسی و ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) جامع، تفصیلی و مبتنی بر فناوریهای نوین کرد. مجوز استقرار تأسیسات این طرح در سال ۱۴۰۱ صادر شده و طی دو سال گذشته جلسات و بررسیهای متعددی برای بازنگری و تقویت الزامات محیط زیستی آن انجام شده است.
انصاری تأکید کرد: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست این است که در قبال طرحهای توسعهای منفعل نباشد و ملاحظات و ضوابط محیط زیستی از مراحل تصمیمگیری و اجرای پروژهها مورد توجه قرار گیرد.
وی با گرامیداشت یاد روانشاد مژگان سخایی همکار توانمند اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و شهدای محیطبان بویژه شهید هدایت الله دیده بان گفت: نقدها و پیشنهادهای کارشناسی فعالان و تشکلهای مردمنهاد برای سازمان بسیار ارزشمند است و از استمرار گفت و گوها برای طرح مسائل و رفع مشکلات استقبال می کنیم.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جمع فعالان و تشکل های محیط زیست در استان خوزستان گفت: مشارکت جویی و تخصص محوری نیاز امروز محیط زیست است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با فعالان، سمنها و تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی استان، با قدردانی از مشارکت فعال و طرح دغدغه ها و مطالبات دلسوزانه آنان اظهار کرد: خوزستان با مسائل و چالشهای پیچیده و عمیق محیط زیستی مواجه است که بخش زیادی از آنها در طول سالیان ایجاد شده، اما این شرایط نباید مانع تلاش برای حل مشکلات شود و نیازمند عزم و همکاری همه دستگاهها هستیم.
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