سجاد محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه دوره آموزشی سواد رسانه «نوآوین» ویژه نوجوانان شهر لردگان برگزار می‌شود، اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مرکز رسانه انقلاب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی سواد رسانه، هوش مصنوعی، موبایل‌گرافی، فن بیان و حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ویژه نوجوانان است.

مسئول مرکز رسانه انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سرانه حضور اقشار مختلف مردم در فضای مجازی بسیار زیاد است، ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری سرانه حضور هر شخص در فضای مجازی ۲ ساعت است و سرانه استفاده از مطالب دینی در این فضا کمتر از هشت دقیقه است که این آمار ضرورت آموزش نوجوانان با رویکرد سواد رسانه را مشخص می‌کند.

محمدی بیان کرد: امروز نوجوانان بر طبق ضرورت برای پیشبرد امور تحصیلی در فضای مجازی به سر می‌برند لذا نیاز است که مجهز به سواد رسانه باشند و آموزش‌های لازم را دریافت کنند تا کمتر گرفتار آسیب‌های این فضا شوند.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این راستا علاوه بر حضور در شهرستان و برگزاری دوره آموزشی نوآوین، دیداری نیز با فعالان فضای مجازی و اهالی رسانه شهرستان در دستور کار است.

محمدی از تشکیل بانک اطلاعات فعالان رسانه‌ای استان با محوریت شبکه تولید، انتشار و کنش‌گری در شهرستان‌ها خبر داد و افزود: نشست‌هایی با این فعالان در دستور کار قرار گرفته که در این جلسات هم رویکرد حمایتی مرکز رسانه انقلاب اسلامی برای این افراد تشریح می‌شود، هم پای درد دل اهالی رسانه می‌نشینیم و هم انتظارات و زمینه‌های همکاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تقویت جبهه رسانه انقلاب اسلامی در همه شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری

وی یادآور شد: در این جلسات تلاش می‌شود که یک جریان رسانه‌ای قوی و پویا در شهرستان‌ها اتفاق بیفتد و ارتباط محکمی با فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی ایجاد شود.

محمدی با تأکید بر اینکه جبهه جریان انقلاب اسلامی در همه شهرستان‌ها فعال می‌شود، گفت: امید است بتوانیم در بزنگاه‌های خاص همچون شرایط جنگی یا بحرانی، اهالی رسانه و فعالان مجازی پای کار بیایند، محتواهای مناسب را وایرال کنند و جریان‌ساز باشند.