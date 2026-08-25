  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

کشف بیش از ۹ هزار ثوب البسه قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در بندرلنگه

کشف بیش از ۹ هزار ثوب البسه قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در بندرلنگه

بندرلنگه - فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف ۹ هزار و ۲۹۲ ثوب انواع البسه و ۱۶ تخته روفرشی خارجی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای اطراف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان بندرلنگه روز گذشته در پی انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود محل انبار کالای قاچاق در یکی از محلات اطراف این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و تشکیل تیمی مجرب، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۹ هزار و ۲۹۲ ثوب انواع البسه و ۱۶ تخته روفرشی خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه ارزش مالی البسه قاچاق کشف‌شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این انبار برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6926936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها