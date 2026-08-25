کشف بیش از ۹ هزار ثوب البسه قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان بندرلنگه روز گذشته در پی انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود محل انبار کالای قاچاق در یکی از محلات اطراف این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و تشکیل تیمی مجرب، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۹ هزار و ۲۹۲ ثوب انواع البسه و ۱۶ تخته روفرشی خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه ارزش مالی البسه قاچاق کشف‌شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این انبار برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.