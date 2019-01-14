  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین:

مدارس قزوین در نوبت عصر هم تعطیل شد

مدارس قزوین در نوبت عصر هم تعطیل شد

قزوین- مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین گفت: به دلیل برودت هوا و یخ زدگی معابر، مدارس پیش دبستانی و مقطع ابتدایی نواحی یک و دو قزوین در نوبت عصر هم تعطیل شد.

حسین بی نیاز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تعطیلی مدارس استان در نوبت عصر اظهارداشت: با توجه به سؤالات بسیاری از هم استانی ها در خصوص وضعیت تعطیلی یا باز بودن مدارس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به برودت هوا و یخ زدگی معابر، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی ناحیه یک و دو قزوین در نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه تعطیل است.

بی نیاز تصریح کرد: در شهرستان های البرز و تاکستان فقط نوآموزان پیش دبستانی در نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه، تعطیل اعلام می شود.

وی گفت: در نوبت صبح همه مقاطع تحصیلی در شهر قزوین و شهرستانهای البرز و تاکستان نیز تعطیل اعلام شده بود.

کد مطلب 4512419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها