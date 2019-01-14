مدارس قزوین در نوبت عصر هم تعطیل شد

حسین بی نیاز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تعطیلی مدارس استان در نوبت عصر اظهارداشت: با توجه به سؤالات بسیاری از هم استانی ها در خصوص وضعیت تعطیلی یا باز بودن مدارس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به برودت هوا و یخ زدگی معابر، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی ناحیه یک و دو قزوین در نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه تعطیل است.

بی نیاز تصریح کرد: در شهرستان های البرز و تاکستان فقط نوآموزان پیش دبستانی در نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه، تعطیل اعلام می شود.

وی گفت: در نوبت صبح همه مقاطع تحصیلی در شهر قزوین و شهرستانهای البرز و تاکستان نیز تعطیل اعلام شده بود.