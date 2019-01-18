کنفرانس داستان بد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس داستان بد در روزهای ۲۹ و ۳۰ مارس ۲۰۱۹ در مرکز علوم انسانی ماهیندرا، هاروارد- ایالات متحده برگزار می‌شود.

جنبش میتو #MeToo سوالاتی در مورد اخلاقیات عشق و امیال جنسی مطرح کرده است. به طور گسترده، سوالاتی در مورد جاذبه، قدرت، یکپارچگی، کار جنسی و غیره مطرح است که متفکران و هنرمندان در طول تاریخ، از افلاطون تا فوکو به این موضوعات اشاره کرده‌اند. اما با توجه به بحران کنونی اخلاق جنسی، برگزارکنندگان کنفرانس مجدداً درصدد بررسی این موضوع هستند که چگونه باید روابط عاشقانه و جنسی خود را برگزار کنیم. از این رو محققانی که در فلسفه، تاریخ، تاریخ علم، مطالعات ادبی و تاریخ هنر کار می کنند، دعوت می‌شود با بررسی تمامی جوانب مختلف این موضوع مانند وضعیت اخلاقی فعالیت جنسی، تکامل هنجارهای وابسته به عشق شهوانی در طول زمان و... در این کنفرانس مشارکت نمایند.

علاقمندان می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس ایمیل BadRomanceConference@gmail.com by January ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۷۵۸۶ مراجعه گردد.