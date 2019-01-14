به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام برگزارکنندگان رویداد پیچینگ «رویازی»، با هماهنگی‌ صورت گرفته با ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، فرصت محدودی در برنامه‌های تلویزیونی «نسیم دانش» و «دات آی آر» در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق ثبت‌نام شده در رویداد پیچینگ رویازی فراهم شده تا بتوانند نسبت به معرفی مجموعه فعالیت شرکت و محصولات خود اقدام کنند. البته این فرصت صرفا در اختیار آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق حوزه پویانمایی قرار دارد که کلیپ‌های آماده‌ و قابل پخش از صداوسیما در اختیار داشته باشند.

طرح دوم مربوط به همکاری مشترک بین مرکز نوآوری فرهنگی امید (شتابدهنده امید) و رویداد رویازی است که بر این اساس، شتابدهنده امید با حضور در این رویداد و پس از برگزاری آن، حداکثر سه تیم از تولید کنندگانی که طرح‌های خود را ارائه کرده‌ باشند را پذیرش خواهد کرد و آن شرکت‌ها می‌توانند از خدمات این شتابدهنده استفاده کنند.

طرح سوم نیز همکاری مشترک این رویداد با حوزه هنری دیجیتال است، در این همکاری فضای محیط کار اشتراکی به نام «کُوُرک کاریز» (co work) در اختیار تیم‌های تولید کننده انیمیشن که موفق به انعقاد توافق‌نامه یا قراردادهایی در پیچینگ شوند، قرار می‌گیرد. در این محیط کاری اشتراکی که در ساختمان اصلی حوزه هنری قرار دارد، زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار تیم‌ها یا شرکت‌ها قرار گرفته و با ارائه خدمات منتورینگ (مربی‌گری) ارتقا و توانمندسازی تیم‌ها نیز صورت می‌گیرد.

همچنین با همکاری مشترک صورت گرفته مابین حوزه هنری دیجیتال و ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، شبکه مربیان و متخصصان حوزه انیمیشن، با حضور ۲۷ نفر از چهره‌های مطرح انیمیشن ایران تهیه شده که عبارتند از: نادر علیمردانی (صداگذاری)، بهروز شهامت (صداگذاری)، علی اکبر مظلوم‌ (انیمیت سه بعدی)، الیاس عیدی(کامپوزیت)، لیلا نورایی (کامپوزیت)، صدراله خزلی(ویژوال افکت)، ‌ مهدی میرزایی(نورپردازی، رندر)، رسول آذرگون(D۲ آرتیست)، افشین کریمی (مدلسازی، ریگ کارکتر)، سید مهدی زاهد موسوی(مدلسازی، ریگ کارکتر)، علی کیانی امین(طراحی محیط)، فراز شانیار (طراحی کاراکتر)، ‌ محمد خیراندیش (طراحی کاراکتر)، هادی طبسی (طراحی کاراکتر)، مرتضی شاد (استوری برد)، سلمان خورشیدی (فیلمنامه نویسی)، مونا شاهی (فیلمنامه نویسی)، حمید کریمیان (فیلمنامه نویسی)، علیرضا گلپایگانی (مدیریت تولید)، محمد امین همدانی (تهیه کنندگی)، علیرضا اوجی (انیمیت استاپ موشن)، حمید محمدی (کارگردانی استاپ موشن/ انیمیت استاپ موشن)، سید مجتبی موسوی (کارگردانی استاپ موشن)، مهدی خرمیان(کارگردانی استاپ موشن)، معین صمدی (کارگردانی دو بعدی)، حامد کاتبی (کارگردانی سه بعدی)، امید خوش نظر (کارگردانی سه بعدی).