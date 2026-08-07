به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی جوادی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با تبیین جایگاه والای تقوا در زندگی مومنان اظهار کرد: ارزش اعمال انسان تنها به انجام آن محدود نمی‌شود بلکه مهم‌تر از عمل «پذیرفته شدن» آن در نزد خداوند متعال است.

وی با اشاره به واقعه عاشورا و سیره حضرت سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: امام حسین(ع) در اوج مصیبت و در سخت‌ترین شرایط زندگی ارتباط قلبی خود را با خداوند حفظ کردند و تمام حرکت ایشان در راستای رضایت الهی بود.

امام جمعه موقت همدان افزود: حضرت زینب کبری(س) نیز پس از حادثه عاشورا با وجود مشاهده آن حجم از مصیبت نگاه خود را معطوف به خداوند کردند و با بیان دعای «اللهم تقبل منا» نشان دادند که در مسیر بندگی، پذیرش الهی مکمل هر مجاهدت و فداکاری است.

حجت‌الاسلام جوادی با بیان اینکه تقوا شرط اصلی قبولی اعمال است، خاطرنشان کرد: مومن باید در کنار تلاش برای انجام کارهای نیک همواره از خداوند توفیق قبولی آن را طلب کند زیرا معیار ارزش‌گذاری حقیقی اعمال نزد خداوند تقوا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به جهاد رسانه‌ای و شناختی، گفت: جنگ امروز تنها در میدان نظامی تعریف نمی‌شود؛ دشمن با ابزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کند بر ذهن‌ها اثر بگذارد و برداشت جامعه از واقعیت‌ها را تغییر دهد.

امام جمعه موقت همدان افزود: در شرایط کنونی، پیروزی در جنگ فقط به تعداد موشک‌ها و تجهیزات نظامی وابسته نیست بلکه میزان اثرگذاری بر اندیشه و افکار جامعه تعیین‌کننده است چراکه دشمن با تکنیک‌هایی نظیر بزرگ‌نمایی ضعف‌ها، کوچک‌نمایی موفقیت‌ها و بازی با واژه‌ها به دنبال وارونه نشان دادن مفاهیم و جایگزینی جایگاه شهید و جلاد است.

وی با تاکید بر اینکه نور حقیقت با عملیات روانی دشمن خاموش نمی‌شود، تصریح کرد: تحقق وعده الهی مبنی بر کامل شدن نور خداوند در گرو هوشیاری و بصیرت مردم در برابر جریان‌های انحرافی است.

حجت الاسلام جوادی با اشاره به مسئولیت فردی هر شخص در فضای رسانه‌ای بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای جامعه تاکید کرد و افزود: مردم نباید هر مطلب، کلیپ یا خبری را بدون بررسی و راستی‌آزمایی منتشر کنند چراکه گاهی یک پیام نادرست می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شبهه و التهاب در جامعه شود.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت بی‌توجهی به رسانه‌های معاند، بیان کرد: مومنان پیش از انتشار و بازنشر هر محتوا سه پرسش کلیدی را مطرح کنند نخست اینکه این پیام چه چیزی را بیان می‌کند؟ دوم اینکه چرا این پیام در این بازه زمانی منتشر شده است؟ و سوم اینکه منبع و منتشرکننده اصلی این پیام چه کسی است؟

امام جمعه موقت همدان در پایان با تاکید بر اینکه «سلامت خبر» بسیار مهم‌تر از «سرعت انتشار» است، خاطرنشان کرد: دشمن زمانی موفق می‌شود که مخاطب بدون تفکر و بررسی، روایت ساخته‌شده آنها را بپذیرد، لذا مقابله با جنگ شناختی نیازمند صبر، دقت و انتخاب آگاهانه است تا فضای رسانه‌ای به جای تقویت شایعات در مسیر تبیین حقیقت و تقویت جبهه حق قرار گیرد.