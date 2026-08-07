عبدالحسینی: حفظ وحدت درس بزرگ تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا عبدالحسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات، با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی در گفتار، رفتار و نگاه، اظهار کرد: یکی از سفارش‌های مهم امام حسن مجتبی(ع) توجه به تفاوت میان حق و باطل است، به این معنا که انسان باید آنچه را با یقین و مشاهده دریافت کرده، ملاک قضاوت قرار دهد و هر آنچه را تنها می‌شنود، بدون تحقیق و اطمینان نپذیرد.

امام جمعه موقت محلات افزود: بسیاری از مطالبی که در جامعه و فضای مجازی منتشر می‌شود، ممکن است نادرست یا بی‌اساس باشد، بنابراین انسان مؤمن نباید هر خبری را بدون اطمینان منتشر کند، درباره آن قضاوت کند یا موجب گسترش شایعات شود.

خطیب جمعه محلات با اشاره به برخی سخنان و ادعاهای مطرح‌شده علیه مسئولان و بزرگان نظام، گفت: گاهی انسان مرتکب گناه شخصی می‌شود که آثار آن متوجه خود اوست، اما برخی گناهان جنبه اجتماعی پیدا می‌کنند، مانند تهمت زدن به دیگران، به‌ویژه نسبت دادن مطالب ناروا به مسئولان و شخصیت‌های نظام که آثار مخرب آن برای جامعه بسیار سنگین‌تر است.

حجت الاسلام عبدالحسینی تصریح کرد: در شرایطی که کشور از جهات مختلف درگیر نبرد با دشمنان است، بیان مطالب بی‌اساس، ایجاد تشویش در جامعه و انتشار شایعات، اقدامی نادرست است و انسان باید پیش از سخن گفتن، درباره آثار و پیامدهای کلام خود بیندیشد.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن، سنجیده سخن گفتن است، ادامه داد: انسان باید پیش از بیان هر سخنی بررسی کند که آیا این سخن موجب فتنه، اختلاف یا آسیب به جامعه می‌شود یا خیر؛ چراکه بسیاری از مشکلات از بی‌توجهی به زبان و سخن گفتن بدون تحقیق آغاز می‌شود.

اربعین حسینی جلوه‌ای از قدرت و وحدت شیعه بود

امام جمعه محلات با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در ایران، عراق و دیگر نقاط جهان در راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از عظمت و قدرت شیعه و محبت مردم به اهل بیت(ع) بود.

وی با قدردانی از مردم، موکب‌داران و خادمان اربعین، گفت: از همه کسانی که در این حماسه عظیم نقش داشتند، به‌ویژه موکب احباب‌الرضا(ع) که خدمات شایسته‌ای به زائران سیدالشهدا(ع) ارائه کرد، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

دشمن به دنبال سوءاستفاده از موضوع تنگه هرمز است

امام جمعه موقت محلات همچنین با اشاره به فضاسازی رسانه‌های غربی درباره موضوع تنگه هرمز، بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد برخی القائات، شرایط را به گونه‌ای نشان دهد که گویی مسائل پایان یافته و تهدیدها تمام شده است، در حالی که ملت ایران باید با هوشیاری تحولات را دنبال کند.

وی افزود: دشمنان همواره به دنبال بهره‌برداری از کوچک‌ترین مسائل برای رسیدن به اهداف خود هستند و رسانه‌ها و مسئولان باید در این زمینه با دقت و هوشیاری عمل کنند.

امام جمعه موقت محلات تصریح کرد: حفظ عزت، منافع ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان، مطالبه مردم است و مسئولان باید با قدرت و تدبیر از منافع کشور دفاع کنند.

حجت الاسلام عبدالحسینی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)، گفت: روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم(ص) از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام است و باید از حوادث آن دوران درس گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌هایی که در تاریخ اسلام رخ داده، ریشه در اختلاف و تفرقه داشته است و جامعه اسلامی باید همواره نسبت به عوامل ایجاد اختلاف هوشیار باشد.

امام جمعه موقت محلات بیان کرد: توجه به آموزه‌های پیامبر اکرم(ص)، پایبندی به ارزش‌های دینی و حفظ همبستگی، از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از تکرار آسیب‌های تاریخی و تقویت جامعه اسلامی است.