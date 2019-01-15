به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تازه یا قدیمی؛ کباب یکی از خوشمزه‎ترین غذاهای کشورهای مختلف، از جمله ایران خودمان است. در این مقاله با ۹ نمونه از خوشمزه‌ترین و معروف‌ترین کباب‌های دنیا آشنا خواهید شد که دل از سرآشپزهای بین‌المللی برده‌اند و روز به روز طرفدارهای بیشتری پیدا می‌کنند.

کباب گوسفندی یا گوساله

طرز تهیه کباب گوسفندی یا کباب از گوشت گوساله در فرهنگ‌های دیگر، کمی با ایران فرق دارد؛ به خصوص در مورد مخلفاتی که در آن به کار می‌رود. در این نوع کباب گوساله معروف، راسته گوساله به همراه پیاز، فلفل سبز و آناناس کبابی می‎شود تا طعمی مطابق ذائقه علاقمندانش پیدا کند.

استفاده از سس مخصوص برای این کباب اهمیت زیادی دارد؛ چون نمی‌گذارد قسمت‌های خرد گوشت بسوزند و تغییر رنگ دهند. سس این نوع کباب، تحت عنوان Marinade یا ماریناد شناخته می‎شود و ترکیبی است از روغن، سرکه، ادویه‌جات و بعضی انواع سبزیجات خشک یا تازه خرد شده است.

در این دستور پخت، فیله، شنیسل، گوشت مرغ و جوجه کبابی، ماهی و سایر انواع گوشت قبل از پخته شدن در سس خوابانده می‌شوند تا نرم و خوش طعم شوند. بعد از این مراحل کباب به سیخ کشیده و گریل می‌شود و به همراه مخلفات خوشمزه و مطابق با ذائقه مهمان‌ها سرو خواهد شد.

کباب سبزیجات

کباب سبزیجات علاوه بر اینکه یکی از غذاهای خوشمزه مخصوص گیاهخواران است؛ می‌تواند به عنوان ساید Side یا مخلفات انواع جوجه کباب یا کباب برگ هم به کار رود. یکی دیگر از کارکردهای خوب کباب سبزیجات تاثیری است که روی دیزاین غذا دارد؛ وجود رنگ‌های شاد و زیبای سبزیجات خوشمزه می‌تواند رنگ و لعاب خاصی به میز شام شما دهد.

کافی است خوراکی‌های مثل قارچ، کدو، فلفل قرمز، فلفل سبز و گوجه را به سیخ بکشید، کمی ادویه یا سبزیجات خشک شده به آن‌ها اضافه کرده و کبابشان کنید؛ هم طعم بی‌نظیری پیدا می‌کنند و هم زیبایی غذای اصلی‌تان را چند برابر خواهند کرد. اگر خیلی به ظاهر غذاها اهمیت نمی‌دهید، خوب است بدانید ظاهر غذا نقش بسیار مهمی در برانگیختن اشتها دارد.

کباب کوبیده

جالب است بدانید کباب کوبیده یکی از کباب‌های پر طرفدار در سطح بین‌المللی است و کباب ایرانی یا Persian Kebab هم برای خودش برو و بیایی دارد. کلید طلایی درست کردن این سبک کباب به سیخ کشیدن آن است که گاهی برای تازه کارها آسان نیست.

برای تهیه این کباب با توجه به کیفیت و قیمت انواع گوشت گوسفندی درجه یک دست به انتخاب بهترین گزینه بزنید، پیاز فراوان در دسترس بگذارید و از گوجه، فلفل سبز و نارنج به عنوان ساید یا مخلفات کنار کباب کمک بگیرید. در بعضی فرهنگ‌های خاور میانه کباب کوبیده را با سس ماست سرو می‌کنند. اگر فکر می‌کنید این طعم برای ذائقه شما یا مهمان‌هایتان مناسب است، می‌توانید از این سس هم استفاده کنید.

کباب تیکا بوتی

کباب تیکا بوتی Tikka Boti یکی از کباب‌های معروف در نواحی جنوبی آسیا است. هر بشقاب کباب تیکا بوتی بسیار لذیذ، خوش عطر و سرشار از طعم‌هایی است که مهمان‌ها را سورپریز می‌کند. میوه خرد شده پاپایا برای لطیف کردن بافت گوشت به کار می‌رود؛ اما طعم میوه را به کباب نخواهد داد. برای تهیه این کباب از سیخ‌های بلند استفاده می‌شود. استفاده از گوشت گوسفندی، جوجه یا سبزیجات در طبخ این کباب مجاز است.

ماهی کباب مراکشی

یکی از معروف‌ترین ماهی کباب‌های دنیا، ماهی کباب مراکشی است. این ماهی کباب با استفاده از ماهی سفید تهیه می‌شود. مراکشی‌ها برای خوش طعم کردن این غذای لذیذ از ادویه‌های فوق‌العاده خوشمزه مراکش استفاده می‌کنند که بعضا تند و تیز هم هستند.

اما رمز طعم خوب این ماهی کباب تند بودن آن نیست، بلکه تناسبی است که بین انواع ادویه‌های مختلف آن رعایت شده است. مراکشی‌ها ماهی کباب را با برنج، سبزیجات گریل شده یا سالاد سرو می‌کنند.

جوجه کباب تیکا

اگر به هندوستان سفر کرده باشید، احتمالا اسم کباب تیکا Tikka به گوشتان خورده است یا حتی ممکن است آن را امتحان کرده باشید. این کباب یکی از کباب‌های سنتی هندوستان است که از سینه مرغ تهیه می‌شود. هندی‌ها سینه مرغ را در سس خوشمزه تیکا کباب می‌خوابانند تا حسابی طعم بگیرد.

این نوع کباب باید به سرعت گریل شود و داغ سرو شود. جوجه کباب تیکا به همراه برنج و سبزیجات سرو می‌شود؛ البته خود هندی‌ها با سایر مخلفات هندی سراغ این کباب خوشمزه می‌روند.

جوجه یاکیتوری

اگر گذرتان به ژاپن افتاد و دنبال یک غذای خوشمزه و به صرفه می‌گشتید، سراغ یاکیتوری Yakitori را بگیرید. این کباب سنتی ژاپنی بسیار خوشمزه و پر طرفدار است، آنقدر که گاهی دکه‌های غذا فروشی کنار خیابان هم آن را برای مشتریان فراوانشان سرو می‌کنند. یاکیتوری معمولا به همراه نوشیدنی‌های خنک و خوشمزه‌ سرو می‌شود و یک وعده غذایی کامل را تشکیل می‌دهد.

کباب بره یونانی

یونانی‌ها به غذاهای خوشمزه و ادویه‌های خاصشان معروف هستند. کباب بره یونانی به همراه نان پیتا و سس مخصوص یکی از بهترین و سریع‌ترین غذاهای این کشور است که به دلیل ساندویچی بودن آن خیلی راحت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه ظاهر این غذا هم مثل طعمش عالی شود، بهتر است اندازه طول کباب، با طول نان پیتا یکی باشد تا موقع جدا شدن از سیخ به راحتی به قالب نان پیتا در بیاید.

جالب است بدانید ما در ایران هم چنین کاری انجام می‌دهیم؛ معمولا طول کباب کوبیده با طول یا عرض نان لواش یا تافتونی که قرار است در آن قرار بگیرد، یکی است.

کباب تایلندی

مورد آخر فهرست کباب‌های معروف بین المللی به کباب تایلندی اختصاص دارد. این کباب بافتی بسیار لطیف و ترد دارد؛ چون ساعت‌ها در مخلوطی از ادویه‌های خوشمزه تایلندی خوابانده شده است. به طور کلی ترد و لطیف شدن بافت گوشت کبابی علاوه بر کیفیت گوشت، بستگی زیادی به محتویات سس آن و مدت زمانی دارد که کباب در سس مانده است.

تعیین میزان تند و تیز بودن کباب تایلندی به ذائقه افرادی برمی‌گردد که آن را درست می‌کنند. بنابراین می‌توانید آن را خیلی تند یا معمولی سفارش دهید.

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