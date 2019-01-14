به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در پیام هائی توئیتری اعلام کرد: همه تعطیلات پایان هفته را منتظر دموکرات ها هستم. آن ها باید الان سر کار خود برگردند.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: نانسی (نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا) و چاک (چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا) می توانند تعطیلی دولت را ظرف مدت ۱۵ دقیقه تمام کنند. در مقطع زمانی کنونی، این موضوع (تداوم تعطیلی دولت) تفصیر دموکرات ها است.

وی در ادامه در توئیت طعنه آمیز دیگری اضافه کرد: دموکرات ها در حالیکه تعطیلی دولت وارد ۲۴مین روز خود شده است، در پورتوریکو هستند.

گفتنی است، به دنبال عدم توافق دموکرات ها با تخصیص بودجه حدود ۶ میلیارد دلاری ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک، بخش هایی از دولت آمریکا تعطیل شده است.