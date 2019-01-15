مغز برای بازیابی خاطرات قدیمی برعکس عمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروکالرت، محققان در تلاش هستند با کشف نحوه عملکرد معکوس مغز ارزیابی بهتری از نحوه ذخیره سازی و بازخوانی اطلاعات قدیمی در ذهن انسان به دست آورند.

موفقیت در این زمینه در برخی حوزه ها مانند رمزگشایی از صحنه های جرم و جنایت بسیار موثر است. بسیاری از مردم در اغلب موارد قادر به یادآوری کلیت چنین رویدادهایی هستند، اما نمی توانند جزئیات بصری آنها را به یاد آورند. پی بردن به جزئیات کارکرد معکوس مغز به انسان کمک می کند تا به خاطر آوردن جزئیات مهم تسهیل شود.

این اولین بار است که محققان با چنین جزئیاتی از کارکرد معکوس مغز به منظور یادآوری خاطرات مطلع می شوند. در مقاله ای که در این زمینه در نشریه نیچر منتشر شده به روش های مورد استفاده مغز برای رمزگشایی از داده های قدیمی نیز اشاره شده است. روش های یادشده، فعال سازی مجدد مغز به منظور ردگیری یک موضوع خاص و استخراج اطلاعات مربوط به آن را از حافظه ممکن می کند.

مغز برای بازیابی اطلاعات مربوط به یک شی بصری، ابتدا بر روی کلیت آن تمرکز می کند و بعد به سراغ جزئیات خاص تر می رود. لذا ذهن انسان ابتدا کلیت یک جسد را به خاطر آورده و بعد تلاش می کند ویژگی های جزئی جسد را شناسایی کند. اما در مقابل وقتی مغز برای اولین بار یک شی پیچیده و دارای جزئیات فراوان را می بیند ابتدا بر روی همان جزئیات پیچیده یعنی الگوها، رنگ ها و غیره متمرکز می شود و سپس برای درک کلیت آن تلاش می کند. قرار است برای درک بهتر هر دو روند آزمایشات پیشرفته تری بر روی ذهن انسان انجام شود.