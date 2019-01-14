اروپا مایل به فروپاشی برجام نیست/ بزرگنمایی مشکلات توسط دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری علی‌آبادکتول اظهار کرد: دشمن با تبلیغات رسانه ای و بزرگ نمایی برخی مشکلات که مشابه آن در سایر کشورهای دنیا نیز وجود دارد به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه ایران است.

وی افزود: دولت تدبیر و امید با وجود تنگناهای مالی توانست در سال های اخیر سالانه ۶۰۰ هزار اشتغال ایجاد کند و این برنامه همچنان در دستور کار دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر این که همه باید کمک کنیم تا دولت به اهداف و سیاست ها در این حوزه زودتر دست یابد، ادامه داد: دولت با برجام توانست سایه تحریم چندین ساله را از سر کشور بردارد و کارهای خوبی را در پسابرجام پیش ببرد.

وی اضافه کرد: امروز صهیونیست ها با روی کارآمدن رئیس جمهور آمریکا و همکاری برخی کشورهای مرتجع به دنبال تاثیر گذاری بر این معاهده بین المللی هستند.

وی از برجام به عنوان یک معاهده بین المللی و مورد وثوق سازمان ملل که امضای کشورهای زیادی را پای خود دارد نام برد و گفت: امروز آبرو و اعتبار غرب به برجام گره خورده و هم اکنون اروپا در حال فاصله گرفتن از آمریکاست و مایل به فروپاشی برجام نیست.

مشاور رئیس‌جمهور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید از مشکلات اقتصادی و گرفتاری های مردم آگاه است و تلاش دارد با مدیریت درست مشکلات را کاهش دهد.

بانک با تاکید بر این بیان مشکلات و بزرگ نمایی آن نمی تواند گره گشای مشکلات مردم باشد، متذکر شد: برای غلبه بر این گرفتاری نیازمند اتحاد و انسجام بین مردم و مسئولان و همراهی و همگامی تمام نیروهای داخلی هستیم.