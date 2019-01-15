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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۷:۵۳

جهرمی خبر داد:

ماهواره «پیام» در مدار قرار نگرفت/ «دوستی» در انتظار حضور در مدار

ماهواره «پیام» در مدار قرار نگرفت/ «دوستی» در انتظار حضور در مدار

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره پیام پس از دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار آرام نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر پس از پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر و با اشاره به توئیت قبلی خود که به کاربران نوید خبر خوبی داده بود نوشت: خبر خوب طلب شما. بامداد امروز با وزرای ارتباطات دولتهای  هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم.

وی افزود: ماهواره بر با طی دومرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و پیام در مدار آرام نگرفت.

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره دوستی در انتظار حضور در مدار است. با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.

وی همچنین در توئیت دیگری افزود: دوست داشتم با خبر خوب همه را شاد کنم اما گاهی زندگی آن طور که انتظار داریم پیش نمی رود... ولی نباید کوتاه بیاییم و متوقف شویم. دقیقا در همین شرایط است که ما ایرانیان با بقیه ملتها در روحیه و شجاعت متفاوتیم.

جهرمی ادامه داد: این بار هم با تلاش بیشتر به دنیا ثابت می کنیم که «دوستی» موفق می شود ان شاءالله.

جهرمی شب گذشته در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرده بود: «خبر خوبی برایتان دارم. حدس بزنید چی شده؟»

وی همچنین امروز در برنامه حالا خورشید گفت: خبر خوب مربوط به پرتاب ماهواره امیرکبیر بود که امروز ساعت 4 صبح در مرکز امام خمینی وزارت دفاع قرار گرفت. با وزرای سابق ارتباطات میزبان دوستانمان در وزارت دفاع بودیم.

وزیر ارتباطات گفت: سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره‌بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و متاسفانه در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت.

وی افزود: دانشمندان در مجموعه تولید ماهواره عملیاتی به موفقیت رسیدند این دستاورد بزرگی بود دوستان دفاعی همه تلاش خود را کرده اند و همه مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشته اند فرایند ساخت ماهواره و در مدار قرار گرفتن آن تکنولوژی پیچیده ای است اخبار مربوط به شکست ماهواره های خارجی را شنیده اید و این فقط منحصر به ما نیست ما دستاوردهای زیادی در حوزه فضایی داشتیم.

وی اظهار داشت: ما دوست داشتیم خبر خوب به مردم بدهیم اما به هر حال هر کاری فراز و فرودهایی دارد. ما ناامید نمی‌شویم و مجددا برای این موضوع تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 4513377

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      8 11
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      یعنی نابود شد؟ چقدر هزینه کردن برای این شاهکار؟!
      • مجتبی IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
        4 0
        این کارها هزینه داره شکست هم داره حتی خود امریکا چند بار تو پرتاب مشکل داشته
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      9 4
      پاسخ
      از دوره احمدی نژاد نگه داشتن خب ماهواره و موشک بدبخت پوسیده.
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      9 5
      پاسخ
      میخواستن یادگاری دوره احممدی نژاد رو به اسم خودشون بزنن نشد.
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      2 0
      پاسخ
      من همه اینها را ناشی از ضعف روحیه دانشمندان میدونم. وقتی 6 سال هرچه عزم و اراده در جوانان نخبه هست سرکوب میکنیم؛ باید انتظار داشته باشیم که یک جایی ضربه خودشو بزنه.
    • اسی IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      3 0
      پاسخ
      علی برکت الله
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      خبر خوب را با ایجا د اشتغال کنترل بازار و ..... بدهید .
    • یلدا IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ما ماهواره نخایم باید کی رو ببینیم؟ میشه به جای هزینه هایی که در نهایت شکست میخوره به فکر معیشت مردم باشید؟ والا مردم الان نون شب میخان نه ماهواره شغل و درآمد و رفاه اقتصادی میخان. جوونا میخان ازدواج کنن

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