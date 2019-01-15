ماهواره «پیام» در مدار قرار نگرفت/ «دوستی» در انتظار حضور در مدار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر پس از پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر و با اشاره به توئیت قبلی خود که به کاربران نوید خبر خوبی داده بود نوشت: خبر خوب طلب شما. بامداد امروز با وزرای ارتباطات دولتهای هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم.

وی افزود: ماهواره بر با طی دومرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و پیام در مدار آرام نگرفت.

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره دوستی در انتظار حضور در مدار است. با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.

وی همچنین در توئیت دیگری افزود: دوست داشتم با خبر خوب همه را شاد کنم اما گاهی زندگی آن طور که انتظار داریم پیش نمی رود... ولی نباید کوتاه بیاییم و متوقف شویم. دقیقا در همین شرایط است که ما ایرانیان با بقیه ملتها در روحیه و شجاعت متفاوتیم.

جهرمی ادامه داد: این بار هم با تلاش بیشتر به دنیا ثابت می کنیم که «دوستی» موفق می شود ان شاءالله.

جهرمی شب گذشته در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرده بود: «خبر خوبی برایتان دارم. حدس بزنید چی شده؟»

وی همچنین امروز در برنامه حالا خورشید گفت: خبر خوب مربوط به پرتاب ماهواره امیرکبیر بود که امروز ساعت 4 صبح در مرکز امام خمینی وزارت دفاع قرار گرفت. با وزرای سابق ارتباطات میزبان دوستانمان در وزارت دفاع بودیم.

وزیر ارتباطات گفت: سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره‌بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و متاسفانه در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت.

وی افزود: دانشمندان در مجموعه تولید ماهواره عملیاتی به موفقیت رسیدند این دستاورد بزرگی بود دوستان دفاعی همه تلاش خود را کرده اند و همه مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشته اند فرایند ساخت ماهواره و در مدار قرار گرفتن آن تکنولوژی پیچیده ای است اخبار مربوط به شکست ماهواره های خارجی را شنیده اید و این فقط منحصر به ما نیست ما دستاوردهای زیادی در حوزه فضایی داشتیم.

وی اظهار داشت: ما دوست داشتیم خبر خوب به مردم بدهیم اما به هر حال هر کاری فراز و فرودهایی دارد. ما ناامید نمی‌شویم و مجددا برای این موضوع تلاش خواهیم کرد.