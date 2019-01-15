واکنش کاربران فضای مجازی به پرتاب ماهواره پیام

مجله مهر: امروز ماهواره ایرانی پیام در مرحله اول و دوم با موفقیت فعالیت کرد اما در مرحله آخر باید برای رسیدن به مدار، شتاب خاصی به ماهواره منتقل می شد که این شتاب حداقل لازم را نداشت و پروزه با شکست مواجه شد. البته شکست پروژههای اینچنینی که از آن با عنوان فناوریهای High-Tech یاد میشود، در همه جهان اتفاق میافتد. با این وجود این اقدام توسط جوانان ایرانی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و واکنش های بسیاری را برانگیخت که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
منصور امینی: انشاالله مجددا با عزم جوانان و به سرعت ماهواره جدید ساخته شود و بر افتخارات جمهوری اسلامی بیافزاید. هر چند در حوزه بومیسازی زیرساخت ها و تحقق واقعی شبکه ملی اطلاعات و پیام رسانها از شما گله مندیم ولی به شما و همکاران سازمان فضایی خدا قوت عرض می کنم.
سید هادی حسینی: جوانان این مرزو بوم بارها نشان دادند که میتوانند. ما میتوانیم. به فضل الهی و عزم جوانان و متخصصان ان شا الله به زودی شاهد پرتاب ماهواره بعدی باشیم .
حاجیاشار: ناموفق بودن پرتاب ماهواره و موشک قطعا چیزی عجیبی نیست،بسیاری از کشورها در مرحلههای مختلف آزمایش هزینههای نجومی میکنند اما شکست میخورند، ولی دوباره تلاش میکنند و در آخر موفق میشوند. مثلا پرتاب ناموفق موشک ترایدنت یکی از پیشرفتهترین موشکهای دوربرد امریکا.
سید مهدی پیشنمازی: درسته که این اتفاق مارو ناراحت کرد ولی اون حس عزتی که به واسطه پرتاب ماهواره به ما دست میده رو نمیشه با چیزی عوض کرد. حتی اگه ماهواره در مدار قرار نگیره.
چارلی چاپلین: اگرچه این پروژه عملا با شکست مواجه شد، اما از دل همین شکستها و آزمون خطاهاست که پیروزیهای بزرگ بهوجود میآین
هادی موسوی: پرتاب ماهواره موفقیت آمیز نبود، فدای سرتان.شاتل کلمبیا هم موفقیت آمیز نبود.
احسان کریمی: میتونم حس کنم که چقدر برای سازندههای ماهواره پیام غمگین کننده بوده که پرتاب موفقی نداشته، ولی چیزی که اهمیت داره اینه که تلاشها مستمر ادامه پیدا کنن و در نهایت قطعا به نتیجه میرسن.
محسن: این که پیام موفق نشد و شاید امید هم موفق نشود( انشاالله که بشود)طبیعیه خیلی از ماهواره ها، شاتل ها و ... مدرن تر و گران تر از این دو تاحالا در مراحل پرتاب، قرارگیری در مدار و... یا خراب شدن و یا نابود! ولی مهم اینه که باید دوباره شروع کنیم به ساختن!
رسول پورتیمور: هموطنی که الان داری به شکست ارسال ماهواره میخندی،لطف کن این دو حادثه رو گوگل کن: ۱) نیروگاه چرنویل و ۲) فضاپیمای چلنجر
پوریا آسترکی: روسیه قدرت اول موشکی دنیاست نخستین ماهواره را نیز به فضا فرستاده اما یوتیوب پر است از ویدیوی انفجار موشکها تلاشهای ناموفق روسیه. آمریکا نخستین شاتل را فرستاد اما تراژدیهای بزرگ و تلفات فراوان انسانی ثبت کرده، هنوز همه تلاش ناموفق فراوان دارند. خداقوت به ایرانیها، ما میتوانیم.
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