دستاوردهای انقلاب در قالب جدید به دانش آموزان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سلطانی روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: برای برگزاری مراسم دهه مبارک فجر بین دستگاه های اجرایی هم افزایی و همکاری خوبی صورت گرفته و راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن امید دشمنان انقلاب اسلامی را مثل همیشه ناامید خواهد کرد.

وی افزود: مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از یک جایگاه و عظمت خاصی برخوردار است و ما وظیفه داریم در مرحله نخست گذشته ایران را برای دانش آموزان ترسیم کرده و سپس دست آوردهای انقلاب را در قالب های نو و جدیدی به دانش آموزان ارائه کنیم تا آن ها بیشتر با برکات و توفیقات انقلاب اسلامی آشنا شوند.

همچنین معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: فرهنگیان و دانش آموزان استان با حضور حداکثری در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن یک حماسه دیگر را خلق خواهند کرد و با توجه به همزمانی دهه مبارک فجر و دهه فاطمیه، جشن های دهه مبارک فجر با محوریت و رنگ فاطمی برگزار می شود.

علیرضا مالک اشرفی تصریح کرد: نواخته شدن زنگ گلبانگ انقلاب در مدارس، اجرای سرود دانش آموزی به مناسبت سالگرد ورود حضرت امام (ره) به ایران، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، غبار روبی مزار شهدا در این ایام، دیدار با علما و مراجع عالیقدر و اجرای بسیاری از برنامه های متنوع دیگر از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش خراسان رضوی در ایام دهه فجر است.