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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

پس از ۱۷ هفته؛

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد استعفا داد

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد استعفا داد

گرگان- سرمربی تیم شهرداری گنبد پس از ۱۷ هفته از هدایت نماینده والیبال گلستان در لیگ برتر کناره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالاحد ارمشی که در فصل جاری هدایت تیم شهرداری گنبد در رقابت های لیگ برتر والیبال کشور را بر عهده داشت پیش از بازی روز آینده این تیم از هدایت نماینده گلستان استعفا داد.

اعضای هیئت مدیره باشگاه شهرداری گنبد با استعفای ارمشی موافقت و «ایرج مقدم» سرپرست تیم را به عنوان سرمربی‌ موقت این تیم انتخاب کردند.

تیم شهرداری گنبد در پایان هفته هفدهم رقابت ها با ۹ پیروزی، هشت شکست، ۳۷ ست برده، ۳۵ ست باخته و ۲۷ امتیاز، هم امتیاز با سه تیم دیگر و برحسب ست شماری در رتبه هفتم جدول ۱۳ تیمی مسابقات قرار دارد.

نماینده والیبال گلستان در هفته هیجدهم این رقابت ها، ساعت ۱۶ چهارشنبه (فردا) در سالن المپیک گنبدکاووس میزبان تیم سایپا تهران خواهد بود.

کد مطلب 4513774

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