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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

در دومین شب از اجراهای جشن صد سالگی؛

ارکسترهای دو هنرستان موسیقی روی صحنه رفتند/شبی برای موسیقی ایرانی

ارکسترهای دو هنرستان موسیقی روی صحنه رفتند/شبی برای موسیقی ایرانی

دومین شب اجراهای جشن صدسالگی هنرستان موسیقی تهران با عنوان «شب ارکستر ایرانی و زهی» با اجرای ارکسترهای هنرستان موسیقی دخترانه و پسرانه میزبان علاقه مندان موسیقی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دومین شب اجراهای جشن صدسالگی هنرستان موسیقی تهران در بخش‌های «ارکستر ایرانی هنرستان موسیقی دختران» و «ارکستر ایرانی و زهی هنرستان موسیقی پسران» با اجرای آثاری از بزرگان موسیقی چون علی اکبر شهنازی، فرامرز پایور، ابوالحسن صبا، حسین علیزاده، نادر سینکی در حالی میزبان علاقه مندان در تالار رودکی تهران بود که هنرجویان فعلی هنرستان های موسیقی دخترانه و پسرانه در قالب ارکسترهایی جوان به اجرای برنامه پرداختند.

تقی ضرابی، فیروزه نوایی، گلنوش صالحی، شهاب فیاض، سینا ذکائی، علیرضا ایلچی، پریسا زهتابیان از جمله هنرمندان و مدیران کنونی هنرستان موسیقی دخترانه و پسرانه بودند که در سالن حضور داشتند. ضمن اینکه در انتهای این برنامه  هدایا و لوح تقدیری از سوی محمد اللهیاری مدیرکل دفتر توسعه و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزارکننده جشن صد سالگی و احسان آقایی دبیر جشن صد سالگی به چهار رهبر ارکسترهای هنرستان دخترانه و پسرانه اهدا شد. گلنوش صالحی، محمد رضا فیاض، پدرام طاهریان و نادر سینکی چهار رهبر ارکستری بودند که در انتهای اجراهای شب گذشته مورد تقدیر قرارگرفتند.

براساس این گزارش بخش اصلی جشن صد سالگی هنرستان که طی روزهای گذشته با همکاری معاونت هنری وزارت ارشاد، موسسه توسعه هنرهای معاصر، دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری و بنیاد رودکی میزبان علاقه مندان موسیقی است، ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود. در این برنامه ارکستر بادی تهران، گروه «نریمان» به سرپرستی علی پژوهشگر، دوئت سنتور و تمبک استادان سعید ثابت و محمد اسماعیلی و ارکستر مشترکی از هنرستان‌های دختران و در قالب یک ارکستر سمفونیک، به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

کد مطلب 4513962
علیرضا سعیدی

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