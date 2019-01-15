تمدید مهلت ارسال آثار به سومین دوره جایزه ادبی «ریحانه»

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه جایزه ادبی «ریحانه» با اعلام این خبر افزود: از تاریخ ۱ تا ۷ اسفندماه ۱۳۹۷ سومین دوره از جایزه ادبی «ریحانه» توسط مرکز اسلامی فاطمیه(س) برگزار خواهد شد که طی آن کلیه علاقهمندان، شاعران و داستاننویسان میتوانند آثار ادبی خود را بر اساس محورهای مشخصشده، به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.
جایزه ادبی «ریحانه» دربرگیرنده ۳محور اصلی: حضرت فاطمه زهرا(س)؛ زندگی فردی و خانوادگی؛ حضــرت فـاطمه زهـرا(س)؛ جـامعه اسـلامـی؛ حضــرت فـاطمه زهــرا(س)؛ معــارف دینـی است و بنا بر اعلام، به نیت ۱۴ معصوم، ۱۴ جایزه به برگزیدگان شعر و داستان اهدا خواهد شد.
بر این اساس و بر پایه داوری آثار رسیده، به ۳ اثر برتر در هر یک از بخشهای شعر و داستان جوایزی اهدا خواهد شد و از ۴ اثر در هر بخش تقدیر خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال آثار ۵ بهمنماه ۱۳۹۷ تمدید گردید؛ علاقمندان میتوانند آثار خود را به نشانی: reyhanehadabi۹۷@gmail.com ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای: ۰۹۰۲۷۱۱۶۹۹۰ / ۳۸۲۱۳۳۷۲- ۰۷۱ تماس بگیرند.
جایزه ادبی «ریحانه» توسط مرکز اسلامی فاطمیه(س) و با همکاری معاونت خانواده و امور بانوان ریاستجمهوری، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز فارس، شهرداری شیراز، سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس، آستان مقدس احمدی و محمدی، انجمن فرهنگ و ادب شیراز و برخی نهادها و سازمانهای دیگر برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جایزه ادبی «ریحانه» ویژه شعر و داستان در تهران، شیراز و شهرستان مُهر برگزار میشود.
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