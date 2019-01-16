ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید دستغیب، پیام نور و ابوذر درحال انجام است.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵، ۲۶۸۵ در محدوده خیابانهای همایون، رجایی و در مرکز مخابرات پیام نور به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۳۹، ۶۵۸۱ و ۶۵۸۳ در محدوده بزرگراه فتح، بلوار معلم، شهید سبحانی و بلوار الغدیر به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.