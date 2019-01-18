کروز: برای انتخاب ترکیب اصلی تیم ملی سردرد داریم

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، اوسیانو کروز در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در ابوظبی گفت: آمادگی کاملی داریم. به عنوان تیم اول از گروهمان صعود کردیم. تکلیف حریفمان در مرحله یک هشتم نهایی مشخص شد (عمان) و با این حریف دشوارمان با آمادگی کامل بازی خواهیم کرد.

وی درباره تغییرات گسترده در تیم ملی فوتبال و اینکه آیا این مسئله حربه ای برای حریفان بوده است؟ تصریح کرد: آماده سازی ما برای جام ملت ها آنطور که توقع داشتیم نبود. باید این شانس را به بازیکنان می دادیم و این فرصت به آنها داده شد تا بازی کنند. واقعیت این است با عملکرد بازیکنان برای انتخاب ترکیب اصلی سردرد خواهیم داشت. بازیکنان ثابت کردند استحقاق دادن فرصت را دارند.

مربی تیم ملی ادامه داد: الان باید به برد مقابل عمان فکر کنیم. احتیاج داریم بهترین ها را انتخاب کنیم و این اتفاق رخ خواهد داد.

کروز درباره مسیر تیم ملی فوتبال ایران تا فینال جام ملت های آسیا و احتمال رویارویی با ژاپن در نیمه نهایی، گفت: بدترین اشتباه برای هر تیمی این است که به حریفی فکر کند که در بهترین حالت در دو دیدار بعدی با آن روبرو خواهد شد. باید به تمام حریفان بخصوص عمان احترام بگذاریم. نمی توانیم به هیچ حریف دیگری فکر کنیم اگر عمان را پشت سر نگذاریم. باید تمرکزمان روی عمان باشد.

وی در خصوص تدابیر کادر فنی برای بازی با عمان که همیشه حریف خطرناکی بوده است، تاکید کرد: باید به عمان فکر کنیم. می دانیم آنها تیم خوبی هستند. در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی عمان در کنار ترکمنستان و تیم های دیگر، حریف ما بود. قوی ترین حریف ما در آن گروه عمان بود و دوشادوش ما پیش آمدند ولی تیم ملی به عنوان تیم اول صعود کرد. از دشواری بازی با عمان مطلع هستیم. کار بخصوصی نداریم. تمام بازیکنان می دانند باید چه کار کنند. با بهترین آمادگی مقابل عمان خواهیم بود.