۱۰ طرح ورزشی طی دهه فجر در کردستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، حامد جولایی، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها، ۹۸ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است و خدمات آنها از دهه فجر امسال آغاز می شود.

وی افزود: این طرح ها شامل سالن هزار و ۲۰۰ نفری قروه، سالن جلسات هیئت های ورزشی استان، چمن مصنوعی و سالن سقف بلند روستای سراب قامیش شهرستان سنندج، سالن سقف کوتاه روستای باباریز سنندج، چمن مصنوعی شهرستان سقز، احداث سالن زورخانه ای شهرستان های حسن آباد یاسوکند، سریش آباد و سروآباد و تکمیل سالن سقف کوتاه روستای مالوجه قروه است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان ادامه داد: دولت بیش از ۱۴۰ طرح نیمه تمام را در بهمن ۹۲ تحویل گرفت و تاکنون ۱۳۰ مورد از این طرح ها به بهره برداری رسیده است.

جولایی یادآور شد: با توجه به نیاز استان ساخت طرح هایی آغاز شد و با استفاده از اعتبارات ارزش افزوده امسال و سال آینده این پروژه ها تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به ۳۰ تا ۴۰ پروژه قابل افتتاح در سال آینده، بیان کرد: سالن هزار و ۲۰۰ نفره بانه، هتل ورزش در سقز و بیجار، چمن مصنوعی ۲۲ گولان و سالن استقلال، خانه جوان بانه و سقز، پیست تارتان و زمین چمن مریوان، سالن ایرانخواه سقز و زمین چمن دهگلان از اهم برنامه های اداره کل ورزش و جوانان در سال آینده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: ساخت خانه ووشو شهرستان سنندج در بخش خصوصی، سالن ورزشی دیواندره، سالن چند منظوره زرینه آغاز شده و عملیات ساخت خانه تکواندو مریوان هم در دهه فجر امسال آغاز می شود.

جولایی در پایان سخنان خود اظهارداشت: هزار برنامه فرهنگی ورزشی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان برگزار می شود.