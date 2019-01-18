ایران و عراق از باخت ترس داشتند/ تساوی عادلانه بود

خبرگزاری مهر- گروه ورزش- الهه اسماعیلی: صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی ایران برابر عراق و صعود به مرحله بعد، گفت: از ابتدا مشخص بود که هر دو تیم نمی‌خواهند مقابل یکدیگر بازی را واگذار کنند. اگر چه صعود دو تیم به دور بعد مسجل شده بود اما حساسیتی که بین تیم‌های ملی ایران و عراق وجود دارد باعث شده بود تا هم شاهد یک جنگ فیزیکی و بازی درگیرانه باشیم.

وی تاکید کرد: جنگ میانه میدان کاملاً نشان دهنده آن بود که هر دو تیم به دنبال این هستند که خط هافبک یکدیگر را از کار بیندازند. در نیمه اول تیم ملی ما عملکرد بهتری نسبت به عراق داشت و می‌توانست به گل هم برسد اما با شروع نیمه دوم این عراق بود که بازی را در اختیار گرفت. آنها هم چند موقعیت را از دست دادند که یکی از موقعیت‌های صد درصد آنها با عملکرد دیدنی بیرانوند به کُرنر رفت.

ورمزیار در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع عملکرد دو تیم مقابل یکدیگر خوب بود. اگر چه بازی تاکتیکی را از دو تیم مشاهده نکردیم اما جنگ‌های تن به تن بازیکنان ایران و عراق و درگیری‌های زیادی که در این دیدار بود برای هر بیننده‌ای تماشایی بود. دو تیم نمی‌خواستند مقابل یکدیگر شکست بخورند و آنقدر در این بازی دویدند و جنگیدند که در دقایق پایانی شاهد بودیم بازیکنان دو تیم دیگر توانایی زیادی نداشتند و بارها در ارسال پاس‌هایشان دچار اشتباه می‌شدند.

بازیکن پیشین تیم ملی در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف تیم ملی در این دیدار چه بوده است؟ گفت: متأسفانه نه تنها در این بازی، بلکه در دو بازی گذشته هم بخش دفاعی تیم ملی ضعف‌هایی داشت که امیدوارم کی روش هر چه زودتر آنها را رفع کند زیرا در مراحل بعد با تیم‌هایی بازی داریم که از لحاظ سرعت و تکنیک در سطح بالایی هستند و این می‌تواند برای تیم ملی ما دردسرساز شود. امیدوارم تا زمان دیدار بعدی تیم ملی ایران که یکشنبه هفته آینده است، کی روش بتواند به همراه دستیارانش نقاط ضعف را پوشش دهد و بر قدرت تیم ملی بیفزاید.

ورمزیار تأکید کرد: تغییرات در ترکیب تیم ملی هم کاملاً جالب بود و مطمئناً سرمربی تیم ملی بر اساس هر بازی تغییراتی در تیمش به وجود می‌آورد و در مقابل عراق هم که یک تیم بسیار جنگنده و فیزیکی بود، کی روش نفراتی را به میدان آورد که بتوانند با بازیکنان فیزیکی عراق مقابله کنند.