۱۲ کلاس درس به زیرساخت های آموزشی پارسیان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی دادی زاده سرخایی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از خیرین نیکوکار شهرستان پارسیان افزود: خیرین نیکوکار هرمزگانی با گسترش فعالیت های انسان دوستانه و انفاق از دارایی خود، به نهضت مدرسه سازی در هرمزگان شتاب بخشیده اند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار که ضامن عزت، اقتدار و سربلندی‌ جامعه است، باید نهاد آموزش و پرورش را قدرتمند سازیم چرا که توسعه بدون این مهم قطعا به نتیجه نخواهد رسید.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، مشارکت خیرین نوع دوست و همراهی این عزیزان با آموزش و پرورش، زمینه رشد علمی را فراهم و ارتقاء شاخص های آموزشی و تربیتی را سرعت بخشده است.

دادی زاده با بیان اینکه مدرسه سازی و حرکت در این نهضت مقدس فقط با عشق مسیر است خاطرنشان کرد: کسانی که از مال خود برای توسعه کشور انقاق می کنند عاشق مردم و سرزمین خود هستند و بدون چشمداشت کارشان معامله با خداست.

وی همچنین گفت: خیرین نیکوکار هرمزگانی در همه موفقیت های آموزش و پرورش سهیم هستند چرا که موفقیت حاصل یک تلاش جمعی است که نقش خیرین عزیز در این راه بسیار برجسته و مشهود است.

این مسئول با بیان اینکه گستردگی آموزش و پرورش و محدودیت اعتبارات دولتی توسعه مشارکت های مردمی را می طلبد، یادآور شد: مشارکت در آموزش و پرورش صرفا به مدرسه سازی محدود نیست و در کنار نیک اندیشی و بلند همتی خیرین نیکوکار مدرسه ساز، آحاد جامعه می توانند به هر میزان که توانایی داشته باشند در کار خیر مشارکت کنند و در بحث تجهیزات، آموزش و پرورش را یاری رسانند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با بیان اینکه برقراری عدالت آموزشی به عنوان یک هدف راهبردی در اولویت برنامه های آموزش و پرورش هرمزگان است، بیان داشت: خیرین عزیز با گسترش فعالیت های خود از جمله ساخت مدارس استثنایی و توسعه فضاهای آموزشی در جای جای استان، ما را در راه تحقق عدالت آموزشی یاری رسانده اند که به زودی خبرهای خوبی را در این بخش خواهیم داشت.

به گفته دادی زاده در دو ماه اخیر با اضافه شدن تعهدات جدید خیرین در همایش پارسیان، عملیات اجرایی ۳۵ واحد آموزشی با اعتباری حدود ۱۱ میلیارد تومان تعهد خیری در شهرستانها و مناطق مختلف استان آغاز شده است که نوید بخش روزهای خوب برای ساخت فضاهای آموزشی استاندارد برای آینده سازان این مرزو و بوم است تا در مدرسه‌هایی امن استعداد و توانمندی خود را شکوفا سازند.

این مسئول گفت: به موازات همت خیرین نیکوکار، تلاش آموزش و پرورش استان و مجموعه نوسازی مدارس که انصافا شبانه روز در حال تلاش و پیگیری هستند، بر این است که با تخصیص به موقع اعتبارات دولتی، فضاهای مشارکتی هرچه زودتر تکمیل و در خدمت مردم عزیز قراربگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تاکید کرد: استاندارد سازی فضاهای آموزشی اولویت آموزش و پرورش هرمزگان است که با تلاش و پیگیری اداره کل نوسازی مدارس، امیدواریم بتوانیم آنچه را که شایسته مردم عزیز استان است به انجام برسانیم.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان نیز با قدردانی از حمایت خیرین نیکوکار گفت: پیشینه کار خیر و مدرسه سازی در هرمزگان سابقه طولانی دارد و مردم این سرزمین نشان داده اند برای رشد علمی و توسعه آگاهی در جامعه، دغدغه جدی دارند.

علی مرادی افزود: نقش خیرین مدرسه ساز در توسعه آموزش و پرورش و موفقیت های آن انکارناپذیر است و امیدواریم بتوانیم پا به پای این عزیزان با تامین به موقع سهم دولت، در امر مقدس مدرسه سازی همگام باشیم.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همچنین گفت: خیرین نیکوکار در همایش پارسیان ساخت دو مدرسه شش کلاسه و همچنین کانون فرهنگی تربیتی در کوشکنار را تقبل کرده اند که قطعا با این حضور گرم و روحیه عالی خیرین عزیز، شاهد افزایش مشارکت این عزیزان در جهاد مدرسه سازی خواهیم بود.

در این آیین که با حضور فرماندار، امام جمعه اهل سنت پارسیان و همچنین جمعی از مسوولان همراه بود، از تلاش های خیرین نیکوکار با اهدای لوح سپاس از سوی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تجلیل شد.