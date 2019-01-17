فرمانده کل ارتش حساب توییتری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، در پی اعلام خبرهایی مبنی بر ورود فرمانده کل ارتش به فضای رسمی توییتر، ضمن تکذیب این خبر، به اطلاع میرساند، امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هیچگونه فعالیتی در فضای مجازی اعم از اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، توییتر و... ندارد و هر گونه کانال، صفحه و گروه مرتبط با نام ایشان در شبکههای اجتماعی نامعتبر است.
هرگونه مطلب، متن، سخنرانی، اظهارنظر، مصاحبه و عکس مرتبط با ایشان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.aja.ir و در بستر پیامرسانهای بومی سروش و ایتا به نشانی، sapp.ir/aja و eitaa.com/ajanews_ir رسمیت داشته و مورد تایید است.
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