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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۷:۲۷

مطالعات نشان می دهد؛

ارتباط کم خوابی زنان در دوران بارداری با دیابت

ارتباط کم خوابی زنان در دوران بارداری با دیابت

طبق نتایج مطالعه جدید، کمبود خواب با دیابت بارداری و قندخون بالا در زنان باردار مرتبط است.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان این عارضه در زنان باردار به دلایل متعدد، از جمله سبک زندگی و ژنتیک، در حال افزایش است.

بارداری موجب بروز تغییرات هورمونی زیادی در بدن شده که منجر به دیابت و مقاومت به انسولین می شود. جفت مقدار زیادی انسولین برای مقابله با این هومورن ها تولید می کند. فاکتورهای پرخطر عبارتند از:

- چاقی

- سابقه دیابت بارداری در بارداری قبلی

- وزن بالای نوزاد قبلی (بالا ۴ کیلوگرم)

- سابقه بی دلیل زایمان نوزاد مرده

- سابقه خانوادگی دیابت

- بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

- سن زیر ۲۵ سال

- اضافه وزن

- ابتلا به علائم پیش دیابت

چندین مطالعه هم اثبات کرده اند که کمبود خواب نیز ریسک دیابت بارداری را افزایش می دهد.

کد مطلب 4516093

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