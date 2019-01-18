ارتباط کم خوابی زنان در دوران بارداری با دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان این عارضه در زنان باردار به دلایل متعدد، از جمله سبک زندگی و ژنتیک، در حال افزایش است.
بارداری موجب بروز تغییرات هورمونی زیادی در بدن شده که منجر به دیابت و مقاومت به انسولین می شود. جفت مقدار زیادی انسولین برای مقابله با این هومورن ها تولید می کند. فاکتورهای پرخطر عبارتند از:
- چاقی
- سابقه دیابت بارداری در بارداری قبلی
- وزن بالای نوزاد قبلی (بالا ۴ کیلوگرم)
- سابقه بی دلیل زایمان نوزاد مرده
- سابقه خانوادگی دیابت
- بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
- سن زیر ۲۵ سال
- اضافه وزن
- ابتلا به علائم پیش دیابت
چندین مطالعه هم اثبات کرده اند که کمبود خواب نیز ریسک دیابت بارداری را افزایش می دهد.
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