ارتباط کم خوابی زنان در دوران بارداری با دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان این عارضه در زنان باردار به دلایل متعدد، از جمله سبک زندگی و ژنتیک، در حال افزایش است.

بارداری موجب بروز تغییرات هورمونی زیادی در بدن شده که منجر به دیابت و مقاومت به انسولین می شود. جفت مقدار زیادی انسولین برای مقابله با این هومورن ها تولید می کند. فاکتورهای پرخطر عبارتند از:

- چاقی

- سابقه دیابت بارداری در بارداری قبلی

- وزن بالای نوزاد قبلی (بالا ۴ کیلوگرم)

- سابقه بی دلیل زایمان نوزاد مرده

- سابقه خانوادگی دیابت

- بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

- سن زیر ۲۵ سال

- اضافه وزن

- ابتلا به علائم پیش دیابت

چندین مطالعه هم اثبات کرده اند که کمبود خواب نیز ریسک دیابت بارداری را افزایش می دهد.