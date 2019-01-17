گوشت وارداتی در راستای کاهش قیمت گوشت قرمز توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی شامگاه پنج شنبه در شورای اداری شهرستان بروجن با اشاره به اینکه گوشت وارداتی در راستای کاهش قیمت گوشت قرمز در کشور توزیع می شود، اظهار داشت: گوشت به میزان کافی وارد کشور شده است و در مناطق مختلف کشور توزیع می شود.

حجتی عنوان کرد: گوشت های وارداتی شامل گوشت گرم گوسفندی، گوشت گوساله منجمد و گوسفند منجمد است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزاش قیمت گوشت قرمز در کشور، بیان کرد: بخشی از افزایش قیمت گوشت قرمز به علت قاچاق دام و بخشی دیگر به علت افزایش قیمت نهاده های دامی است.

وی بیان کرد: در کشت ذرت سویا با محدودیت مواجه هستیم و مجبور هستیم بخشی از نیاز های کشور را از خارج کشور تامین کنیم و این امر موجب افزایش قیمت این نهاده ها شده است.

۲۰ میلیارد تومان برای احیای قنات ها در کشور اختصاص یافته است

وی در ادامه با اشاره به اینکه قنات ها از مهمترین ظرفیت های بخش کشاورزی به شمار می روند، تاکید کرد: ۲۰ میلیارد تومان برای احیای قنات ها در کشور اختصاص یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: بیش از ۱۳۰ هزار قنات در سطح کشور وجود دارد.

حجتی تاکید کرد: توسعه گلخانه ها از مهمترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه گلخانه ها از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: توسعه گلخانه ها نقش مهمی در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی دارد.

وی با اشاره به اینکه توسعه گیاهان دارویی در کشور باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، بیان کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در بخش گیاهان دارویی است.