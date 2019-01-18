نیازی به واردات سیب و کیوی نداریم/صادرات کیوی ٢ برابر شد

مجتبی شادلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مباحث مطرح شده درباره کمبود سیب درختی و کیوی برای شب عید و نیاز به واردات این محصولات صحت ندارد، افزود:تولید سیب درختی نسبت به سال گذشته حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد کاهش داشته با این حال همچنان بیش از ٤٠ درصد محصول مازاد بر نیاز داریم که باید صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بخاطر تولید زیاد، قیمت سیب درختی بسیار کاهش یافت، گفت: امسال هم هزینه تمام شده تولید بسیار بالا رفته و هم جو روانی ناشی از سرمازدگی بر شرایط بازار بی تاثیر نبوده است که البته این جو واقعی نیست.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه میوه بیشتر از چیزی که دولت نیاز دارد آماده تحویل به مسئولان است، ادامه داد: البته دولت برای خرید دستورالعمل خاصی دارد که محصولات تحویلی باید در همان چارچوب باشند.

شادلو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال صادرات کیوی به دلیل وضعیت بازارهای هدف، شرایط بازار ارز و ... حدودا دو برابر سال گذشته بود، گفت: این درحالی بود که تولید این میوه حدود ٢٠ درصد افت داشته است.

وی افزود: مسیولان باید شرایط بازار را رصد کنند و اگر مشکلی وجود داشت صادرات کیوی را محدود کنند اما این اقدام باید کنترل شده و درست انجام شود چون ما به بازارهای صادراتی نیاز داریم . باغات کیوی در حال گسترش است و بخشی از این محصولات باید صادر شود.

شادلو در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت قیمت محصولات کشاورزی در یک حدود ثابت بماند اما نرخ باقی کالاها چندبرابر شود، اگر نهاده های تولید را به نرخ گذشته در اختیار کشاورزان قرار دهند کشاورز نیز محصولش را به نرخ سابق و بدون تغییر قیمت تحویل می دهد.

وی با بیان اینکه قیمت سیب درختی در مراکز عمده فروشی دو سال قبل کیلویی ٤ تا ٧ هزارتومان بوده است، افزود: امسال نیز قیمت این کالا در همین حدود است.

شادلو با اشاره به اینکه در صورتی که سیب وارد شود آن را به سه برابر قیمت محصول داخلی عرضه خواهند کرد،گفت:پارسال قیمت سیب داخلی در مراکز عمده فروشی بین ٣ تا ٤ هزارتومان بود قیمت هرکیلوگرم سیب سبز فرانسوی ٢٨ هزارتومان بود.

وی تصریح کرد:تجربه نشان داده وقتی تولید داخل آسیب می بیند، ورود تعزیرات، واردات و ... نمی تواند در تنظیم بازار موثر باشد بنابراین باید تا جایی که می توانیم تولید داخل را حمایت کنیم.