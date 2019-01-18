ابلاغ دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نسیم تربتی با اشاره به تدوین دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی، گفت: با توجه به اینکه حوزه تجهیزات پزشکی وسیع بوده و این تجهیزات در کلاس های خطر متفاوت طبقه بندی می شوند و از آنجایی که مسئولین فنی حوزه تجهیزات پزشکی باید بر حسن اجرای ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات پزشکی در واحدهای تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده، نظارت خوبی داشته باشند، دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی برای رتبه بندی آنها و تعیین حداقل الزامات مربوط به هر یک از حوزه های تجهیزات پزشکی از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تدوین و ابلاغ شد.

رئیس افزود: این دستورالعمل درباره تمام مسئولین فنی تجهیزات پزشکی که متقاضی فعالیت در واحدهای تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده هستند، کاربرد دارد. باید توجه کرد که این رتبه بندی به نوعی میزان دانش، تجربه و توانمندی مسئول فنی در حوزه تجهیزات پزشکی را نشان می دهد و بر اساس میزان امتیازی که مسئول فنی کسب کرده است، رتبه ای کسب خواهد کرد.

تربتی با بیان اینکه این رتبه بندی ها شامل خبره، ارشد، یک، دو و سه هستند، گفت: اگر مسئول فنی بخواهد رتبه خبره را دریافت کند، باید ۱۵۰ امتیاز دریافت کند. همچنین برای گرفتن رتبه ارشد به ۱۲۰ امتیاز، رتبه یک به ۸۰ امتیاز، رتبه دو به ۵۰ امتیاز و رتبه سه به ۳۰ امتیاز نیاز دارد.

تربتی حداکثر امتیاز قابل کسب توسط مسئول فنی را ۲۷۰ امتیاز عنوان کرد و گفت: همچنین رتبه های تعیین شده حداکثر سه سال اعتبار دارند، اما اعتبار رتبه خبره دائمی خواهد بود.

وی با بیان اینکه رتبه مسئول فنی بر اساس امتیازهای کسب شده در چهار شاخص مشخص می شود، گفت: اولین شاخص مورد توجه، مقطع تحصیلی است که طبق این دستورالعمل مقطع لیسانس دارای ۳۰ امتیاز، کارشناسی ارشد دارای ۵۰ امتیاز و دکتری دارای ۹۰ امتیاز خواهد بود. شاخص دوم نیز گذراندن دوره های آموزشی است که بر اساس این دستورالعمل حداکثر قابل تخصیص در این شاخص ۴۰ امتیاز بوده و هر یک از دوره های آموزشی و امتیازات مربوط به آن هر سال از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی تدوین و ابلاغ می شود.

تربتی ادامه داد: شاخص سوم هم ثبت اختراع مرتبط بوده که بر اساس آن، هر ثبت اختراع مرتبط ۱۰ امتیاز خواهد بود و حداکثر امتیاز قابل تخصیص در این شاخص نیز ۴۰ امتیاز است. چهارمین شاخص کسب امتیاز، سوابق شغلی مرتبط است به این صورت که سنوات شغلی یک تا سه سال ۱۰ امتیاز، سه تا پنج سال ۳۰ امتیاز، پنج تا هفت سال ۶۰ امتیاز، هفت تا ۱۰ سال ۸۰ امتیاز و ۱۰ تا ۱۵ سال ۱۰۰ امتیاز به همراه دارد. معیار پذیرش سنوات شغلی هم بر اساس سابقه بیمه بوده و حداکثر امتیاز آن ۱۰۰ امتیاز است.

رئیس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه هر گونه اظهارنظر خلاف واقع و عدم رعایت دستورالعمل های ابلاغ از سوی مسئول فنی، منجر به لغو رتبه او می شود، گفت: با توجه به اینکه مسئول فنی رابط میان اداره کل و محل اشتغالش است، در صورت عدم اقدام به موقع و مؤثر از سوی مسئول فنی در حوزه های مختلف از جمله پیگیری اطلاعیه ها، فراخوان ها، رفع نواقص پرونده، رسیدگی به شکایات و...، اداره کل تجهیزات پزشکی می تواند نسبت به لغو و یا تقلیل رتبه مسئول فنی اقدام کند.