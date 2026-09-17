نوری قزلجه: توسعه مجموعه فرهنگی شهریار در خشکناب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه عصر پنجشنبه در ویژه‌برنامه «یک روز با حیدربابای شهریار» در روستای خشکناب بستان‌آباد، با اشاره به جایگاه استاد شهریار در فرهنگ و ادب ایران، اظهار کرد: خشکناب محل شکل‌گیری بخشی از دوران کودکی شهریار است و تأثیر این محیط و فرهنگ بر آثار ماندگار او به‌وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: شهریار توانست از مرزهای زبانی و جغرافیایی عبور کند و به چهره‌ای جهانی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که اشعار او در میان مردم کشورهای مختلف نیز شناخته شده است.

نوری قزلجه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه بستان‌آباد گفت: این منطقه علاوه بر شهریار، خاستگاه و محل زندگی شخصیت‌های برجسته علمی، دینی و فرهنگی بوده و از این جهت ظرفیت قابل توجهی برای معرفی تاریخ و فرهنگ آذربایجان و ایران دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خاطراتی از دیدارهای خود با مردم کشورهای مختلف ادامه داد: در یکی از نشست‌های بین‌المجالس با یکی از نمایندگان جمهوری آذربایجان، با بیان بخشی از شعر «دنیا یالان دنیادیر» شهریار، وی ادامه شعر را از حفظ خواند که این موضوع نشان‌دهنده گستره نفوذ شعر شهریار در میان مردم منطقه است.

وی افزود: در سفر به سمرقند نیز زمانی که در مسجدی حضور داشتیم و رئیس‌جمهور وقت ایران معرفی شد، یکی از نمازگزاران با شنیدن اینکه از ایران آمده‌ایم، از دیار شهریار یاد کرد. این موارد نشان می‌دهد نام و آثار شهریار از مرزهای ایران فراتر رفته است.

نوری قزلجه با اشاره به محیط تربیتی شهریار گفت: او در خانواده و محیطی رشد کرد که قرآن، شاهنامه، گلستان و بوستان سعدی در آن حضور داشت و با مکتب‌خانه و آموزه‌های دینی و ادبی آشنا شد؛ همین پایه‌های فرهنگی و اعتقادی در شکل‌گیری شخصیت و آثار او نقش داشت.

ضرورت توسعه مجموعه فرهنگی خشکناب

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استقبال مردم از برنامه «یک روز با حیدربابای شهریار» گفت: ظرفیت فعلی مجموعه فرهنگی خشکناب پاسخگوی شمار علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان نیست و توسعه این فضا باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: علاقه‌مندان به شهریار بسیارند و با توجه به ملی بودن روز شعر و ادب فارسی و جایگاه این شاعر، در آینده نیز حضور گردشگران، شاعران، ادیبان و علاقه‌مندان در این منطقه افزایش خواهد یافت.

نوری قزلجه ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های مجموعه باید به گونه‌ای باشد که این مکان تنها در روز ملی شعر و ادب فارسی یا سالروز درگذشت شهریار مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه در طول سال میزبان برنامه‌های فرهنگی، شب‌های شعر و رویدادهای ادبی باشد.

وی تأکید کرد: مردم، هنرمندان، ادیبان و شاعران باید بتوانند در مناسبت‌های مختلف از ظرفیت این مجموعه استفاده کنند و خشکناب به یک مرکز فعال فرهنگی تبدیل شود.

بستان‌آباد ظرفیت‌های تاریخی متعددی دارد

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان بستان‌آباد اظهار کرد: منطقه اوجان یا بستان‌آباد از مناطق قدیمی و تاریخی آذربایجان است و آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخی در آن وجود دارد.

وی با اشاره به آثار تاریخی اوجان گفت: این منطقه از ظرفیت‌های مهم تاریخی برخوردار است و شهر تاریخی اوجان نیز در دوره‌ای پایتخت تابستانی مغول‌ها بوده است.

نوری قزلجه افزود: بخشی از آثار و بقایای قلعه تاریخی اوجان شناسایی و از زیر خاک خارج شده و بخش‌هایی از آن نیز در حال مرمت است، اما برای حفاظت و معرفی بهتر این آثار، اقدامات بیشتری مورد نیاز است.

وی بر ضرورت ایجاد پوشش حفاظتی مناسب برای آثار تاریخی اوجان تأکید کرد و گفت: ایجاد موزه‌ای در کنار این مجموعه می‌تواند زمینه‌ای برای نگهداری و نمایش آثار به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی و معرفی تاریخ منطقه فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای می‌تواند علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی، زمینه حضور گردشگران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و باستان‌شناسی را فراهم کند.

شهریار بخشی از سرمایه فرهنگی ایران است

نوری قزلجه با اشاره به جایگاه شهریار در فرهنگ ایران گفت: آذربایجان در دوره‌های مختلف شخصیت‌های بزرگی را به ایران معرفی کرده و شهریار نیز یکی از برجسته‌ترین چهره‌هایی است که این منطقه به شعر و ادب ایران تقدیم کرده است.

وی افزود: همان‌گونه که ستارخان و باقرخان در تاریخ مشروطیت و مبارزات مردم ایران نقش‌آفرین بودند و علما و اندیشمندان بزرگی از این منطقه برخاستند، شهریار نیز با شعر و ادب خود به سرمایه‌ای برای ایران تبدیل شد.

نوری قزلجه اظهار کرد: میراث شهریار و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بستان‌آباد، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از داشته‌های فرهنگی منطقه است که باید با توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از آثار و برنامه‌ریزی برای حضور گردشگران و علاقه‌مندان، بیش از گذشته معرفی شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی در خشکناب گفت: مسیر توسعه این مجموعه همچنان ادامه دارد و متناسب با عظمت نام شهریار و جایگاه «حیدربابا» باید برای تکمیل و توسعه آن تلاش کرد تا این مکان در شأن علاقه‌مندان شعر و ادب و میراث فرهنگی ایران باشد.