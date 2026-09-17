رفع مشکلات و توسعه محله با مشارکت ساکنین و محوریت مساجد

به گزارش خبرنگار مهر٬ احسان جهانیان عصر پنجشنبه در نشست شورای راهبری اقدام مشترک محله‌محور استان بوشهر، عملکرد و اقدامات دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات را بررسی و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، اشتراک‌گذاری اطلاعات و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها و خدمات به سمت محلات کم‌برخوردار تأکید کرد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی درباره اقدامات انجام‌شده در محلات، اظهار کرد: رویکرد محله‌محوری زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دستگاه‌ها از اقدامات جزیره‌ای فاصله گرفته و ظرفیت‌های خود را در یک مسیر مشترک و هماهنگ برای تسهیل‌گری در حل مسائل مردم و با مشارکت شهروندان به کار گیرند.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های موجود، عدم تبادل مناسب اطلاعات میان دستگاه‌هاست، افزود: در شرایطی که اطلاعات و اقدامات دستگاه‌ها در اختیار یکدیگر قرار نداشته باشد، ممکن است در برخی محلات خدمات به صورت موازی و تکراری ارائه شود، در حالی که برخی محلات دیگر از حداقل خدمات برخوردار باشند.

جهانیان ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و نیازهای محلات را یکی از الزامات این رویکرد دانست و تصریح کرد: با تجمیع اطلاعات و شناخت دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای هر محله، می‌توان منابع موجود را هدفمندتر توزیع و از موازی‌کاری و هدررفت ظرفیت‌ها جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر نقش استانداری در این فرآیند گفت: وظیفه شورای راهبری در طرح‌های محله‌محور، سیاست‌گذاری، ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه هم‌افزایی میان دستگاه‌هاست و اجرای برنامه‌ها باید توسط شهروندان از طریق تسهیل‌گری دستگاه‌های متولی و در چارچوب مأموریت‌های آنان دنبال شود.

استفاده از ظرفیت‌های موجود در محلات

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در محلات تأکید کرد و افزود: برای پیشبرد رویکرد محله‌محوری ضرورت ندارد همواره ساختارهای جدید ایجاد شود، بلکه می‌توان از ظرفیت‌های موجود از جمله مساجد و فضاهای مازاد دستگاه‌های حاکمیتی مانند مدارس برای توسعه فعالیت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت مردم استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید در فرآیند شناسایی مسائل، مطالبه‌گری، جلب مشارکت و ارائه خدمات اجتماعی نقش فعال داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمینه حضور و مشارکت مؤثر مردم و فعالان محلی را فراهم کنند.

جهانیان در ادامه این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری اختتامیه «عهدواره محله پای کار ایران» اظهار کرد: این برنامه باید در شأن یک کار ملی و با هدف انتقال تجربه میان فعالان محلی و معرفی ظرفیت‌های محله‌محور استان برگزار شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این برنامه، ایجاد یک صدای واحد از استان، معرفی اقدامات و تجربیات موفق محلی، ارتقای خدمات به مردم و تقویت تعامل میان دستگاه‌های حاکمیتی و مردم است.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به پیش‌بینی برگزاری اختتامیه در نیمه نخست مهرماه گفت: این برنامه به صورت یک‌روزه برگزار خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مطلوب آن توسط دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در حال انجام است.

وی افزود: تلاش خواهد شد آثار و تجربیات برتر استان پس از بررسی و انتخاب، به سازمان امور اجتماعی کشور معرفی شوند تا زمینه استفاده از این تجربیات و الگوها در سطح ملی و سایر استان‌ها فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ضمن تقدیر از تلاش‌های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، بر ضرورت آغاز فعالیت منسجم کمیته‌ها پس از ابلاغ رسمی احکام تأکید کرد و گفت: کمیته‌ها باید با برگزاری جلسات هماهنگی، برای ارتقای کیفیت و غنای برنامه اختتامیه تلاش کنند.

جهانیان بر ضرورت تبدیل اقدامات محله‌محور به تجربه‌های قابل انتقال و الگوسازی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی این مسیر، ایجاد شبکه‌ای از ظرفیت‌های محلی و دستگاهی برای ارائه خدمات مؤثرتر به مردم و حرکت به سمت عدالت در توزیع خدمات اجتماعی در سطح محلات است.